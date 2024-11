Im Zeichen des Zusammenhalts Prinzessin Kate ist wieder da: Das plant sie für ihr Weihnachtskonzert

Prinzessin Kate beim weihnachtlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2023. (the/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 15:04 Uhr

Prinzessin Kate wird auch in diesem Jahr wieder ihr traditionelles Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey veranstalten. Für ihr geliebtes Event hat sie sich ein zum Jahresverlauf passendes Motto überlegt sowie besondere Gäste eingeladen.

Prinzessin Kate (42) lädt am 6. Dezember zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey ein. Die Ehefrau von Prinz William (42) veranstaltet den weihnachtlichen Gottesdienst bereits zum vierten Mal und hat sich auch für dieses Jahr ein besonderes Motto überlegt sowie besondere Gäste eingeladen. Das plant Kate für ihr diesjähriges Weihnachtskonzert, das auch mit ihrem Comeback zu ihren royalen Pflichten nach ihrer Krebsbehandlung einhergeht.

Unter diesem Motto steht das Weihnachtskonzert

Das Konzert findet dieses Jahr unter dem Titel "Together at Christmas" statt. Das hatte der Kensington Palast britischen Medienberichten zufolge bereits Mitte November bestätigt. Die Veranstaltung steht 2024 demnach unter dem Motto, "wie sehr wir einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens".

Eine Aufzeichnung wird Heiligabend im Vereinigten Königreich ausgestrahlt. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William initiierte die festliche Tradition im Jahr 2021, als sie die britischen Fernsehzuschauer mit einem Klavierspiel von "For Those Who Can't Be Here" überraschte.

Besondere Gästeliste mit Kindern von Southport

Wie der Kensington Palast vor wenigen Tagen britischen Medien zufolge ebenfalls bestätigte, haben die Kinder, die die Messerattacke in Southport überlebt haben, eine Einladung zum Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate erhalten. Die britische Gemeinde wurde im Juli durch einen Messerangriff erschüttert, bei dem drei Kinder während eines Taylor-Swift-Tanzkurses ihr Leben verloren. Zehn weitere Kinder sowie die 35-jährige Tanzlehrerin wurden schwer verletzt.

Im Oktober hatten Kate und William Southport einen Besuch abgestattet, um sich dort mit den Familien der Opfer zu treffen. Für Kate war dies der erste offizielle Termin in der Öffentlichkeit außerhalb geschützter Palastmauern nach dem Ende ihrer Chemotherapie.

1.600 Personen sind eingeladen

In diesem Jahr will Kate mit ihrem Weihnachtskonzert "ein Licht auf Personen aus ganz Großbritannien werfen, die Liebe, Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen gegenüber anderen in ihren Gemeinschaften gezeigt haben", heißt in einer Erklärung des Palasts.

Rund 1.600 Personen, die damit für ihren Einsatz für Menschen in Not geehrt werden, werden in der Londoner Westminster Abbey dabei sein und dort auf Mitglieder der königlichen Familie und andere bekannte Persönlichkeiten treffen. Der Chor der Westminster Abbey wird Weihnachtslieder singen, außerdem sollen Musikstars wie Paloma Faith (43), Olivia Dean (25), Gregory Porter (53) und weitere Künstler auftreten.

Bei dem Weihnachtskonzert im vergangenen Jahr wurden William und Kate von ihren drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) sowie weiteren Mitgliedern der königlichen Familie begleitet. Wer von den Royals dieses Jahr dabei sein wird, steht noch nicht fest.

Nach Krebserkrankung kommt Kate langsam zurück

Im März hatte Prinzessin Kate ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Im September verkündete sie dann, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe und ihre öffentlichen Pflichten schrittweise wieder aufnehmen werde. Anfang November war sie bereits bei zwei Veranstaltungen zum "Remembrance Day" in London wieder zu sehen gewesen.