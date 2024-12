Emir von Katar begrüßt Prinzessin Kate strahlt beim Staatsbesuch im burgunderroten Outfit

Prinzessin Kate und Prinz William strahlen zwischen dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani und seiner Frau Jawaher. Anschließend ging es zum Horse Guards Parade, wo König Charles schon auf die Gäste wartete. (ae/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 14:01 Uhr

Britische Medien hatten bereits angekündigt, dass Prinzessin Kate nach ihrer Krebsbehandlung an dem Staatsbesuch des Emirs von Katar in London teilnehmen wird. Zusammen mit ihrem Mann begrüßte sie den Gast und dessen Ehefrau. Am Dienstag stehen noch weitere Programmpunkte an.

Prinzessin Kate (42) hat am Dienstagmittag (3. Dezember) den Emir von Katar im Rahmen ihres bedeutendsten öffentlichen Auftritts seit Beginn ihrer Krebsbehandlung begrüßt. Gemeinsam mit Ehemann, Thronfolger Prinz William (42), hieß sie Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (44) und die erste seiner drei Frauen, Sheika Jawaher (39), im Namen von König Charles III. (76) in London willkommen.

Video News

William harmonierte mit burgunderfarbener Krawatte

Der Emir von Katar und seine Frau waren am 2. Dezember am Flughafen London-Stansted in Großbritannien gelandet, wo sie im Namen des Monarchen vom Lord-in-Waiting, dem Viscount Hood, begrüßt worden. Nun empfing sie das Kronprinzenpaar in ihrer Residenz. Die Prinzessin von Wales trug dabei ein komplett burgunderfarbenes Outfit – inklusive Hut, langem Mantel, Stiefeln und einer Clutch. Prinz William nahm diese Farbwahl in seiner Krawatte auf. Er trug wie der Scheich einen dunklen Anzug, währenddessen seine Frau sich für einen eleganten beigen bodenlangen Mantel entschied.

Kate übernimmt bei dem Staatsbesuch in London noch mehr königliche Pflichten als ursprünglich geplant, da Königin Camilla (77) krankheitsbedingt kürzertreten muss. Die 42-Jährige wird auch an der offiziellen Begrüßungszeremonie bei der Horse Guards Parade teilnehmen. Dabei werden die Nationalhymnen gespielt und der Emir wird aufgefordert, eine Ehrengarde abzunehmen.

Nur das Staatsbankett am Abend wird die Prinzessin auslassen

Anschließend kehrt die königliche Gesellschaft – inklusive Kate – in einer Kutschenprozession zum Buckingham Palast zurück, wo ein privates Mittagessen stattfindet. Danach soll in der Gemäldegalerie eine Ausstellung mit Gegenständen des Royal Collection Trust und der Wohltätigkeitsorganisation Turquoise Mountain mit Bezug zu Katar gezeigt werden. Auch daran soll die Prinzessin teilnehmen. Fehlen wird sie hingegen am Abend beim Staatsbankett, bei dem der König und der Emir Reden halten werden.

Es heißt, die dreifache Mutter müsse sich für ihr Weihnachtskonzert schonen, das am 6. Dezember in der Westminster Abbey stattfinden wird.