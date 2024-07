Prinzessin Kate (42) hat nach dem Wimbledon-Finale der Herren zwischen dem Altstar Novak Djokovic (37) und Jungstar Carlos Alcaraz (21) dem überragenden Sieger die Trophäe überreicht. Der Spanier Alcaraz verteidigte seinen Wimbledon-Titel aus dem vergangenen Jahr dank einer herausragenden Leistung gegen den Serben Djokovic in nur drei Sätzen mit 6:2, 6:2 und 7:6 (7:4). Nach dem Matchball machte sich Prinzessin Kate auf dem Weg aus der Royal Box, wo sie neben ihrer Tochter Charlotte (8) und ihrer Schwester Pippa Matthews (40) das Endspiel verfolgte, Richtung Rasen des Centre Courts.

Dort waltete sie ihres Amtes als Schirmherrin des austragenden All England Lawn Tennis and Croquet Club und gratulierte Alcaraz für seine Leistung. Zuvor ließ sie es sich nicht nehmen, auch noch die Balljungen und Ballmädchen per Handschlag zu begrüßen und mit ihnen zu sprechen, bevor sie sich ihrer eigentlichen Aufgabe widmete.

Prinzessin Kate zeigte sich erst zweimal in der Öffentlichkeit seit der Diagnose

Für Prinzessin Kate war ihr Erscheinen beim Wimbledon-Finale erst ihr zweiter öffentlicher Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung. Aktuell befindet sich die Frau des Thronfolgers Prinz William (42) noch inmitten ihrer Krebsbehandlung, sie erhält derzeit eine vorbeugende Chemotherapie. Für das Finale von Wimbledon wählte Kate ein lila Etuikleid in Midi-Länge mit Raffungen vorne und einem bequemen Rockteil. Auf der Tribüne schützte sie sich zudem vor der Sonne mit einer großen Sonnenbrille.