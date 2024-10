Mehrere Wochen nach dem Ende ihrer eigenen Chemotherapie hat Prinzessin Kate eine krebskranke Teenagerin auf Schloss Windsor empfangen und sie in die Arme geschlossen.

Eine wundervolle Geste von Prinzessin Kate (42), die nach dem Ende ihrer Chemotherapie allmählich zu ihren Pflichten zurückkehrt: Im Rahmen einer Investitur hat die Ehefrau von Prinz William (42) eine Teenagerin, die an einer aggressiven Form von Krebs erkrankt ist, getroffen und innig umarmt.

Der Palast hat auf dem offiziellen Instagram-Account des Paares Aufnahmen geteilt, die den Prinzen und die Prinzessin mit der Jugendlichen und deren Familie zeigen – darunter auch ein Bild, auf dem Kate die Teenagerin in die Arme schließt. William und Kate ließen es sich nicht nehmen, dazu einige Zeilen zu veröffentlichen.

So privat wie noch nie Prinzessin Kate: Darum ist ihr Video nach der Chemo so besonders Prinzessin Kate hat ihre Chemotherapie beendet: Was man auch mit einem schriftlichen Statement hätte verkünden können, nutzte der Kensington Palast für ein professionelles Video, in dem Kate und William als herzliche Eltern und verliebtes Paar zu sehen sind. Aufnahmen, die neu für die Royals sind.

"Es war ein Vergnügen, Liz heute in Windsor zu treffen", schrieben sie. "Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Stärke uns beide inspiriert hat. Danke, dass du deine Fotos und Geschichte mit uns geteilt hast." Unterzeichnet wurde der Beitrag mit einem Herz-Emoji und den Initialen der beiden.

Eines Berichts der britischen BBC zufolge handelt es sich um die 16-jährige Liz Hatton, die unter einer aggressiven Form von Krebs leidet. Die Ärzte haben ihr demnach mitgeteilt, dass sie nur noch zwischen sechs Monaten und drei Jahren zu leben habe. Liz, wie auch Kate eine begeisterte Fotografin, sei eingeladen worden, um Aufnahmen von der Investitur zu machen. William und Kate hätten sich danach mit der Jugendlichen und ihrer Familie im Privaten getroffen.

Für diese Erfahrung zeigte sich Liz dankbar. "Solch reizende, aufrichtige und liebenswürdige Menschen. Ich bin überglücklich, dass meine Familie und ich diese Erfahrung machen durften", schrieb sie in einer Instagram-Story. Der Palast veröffentlichte zudem einige der von Liz aufgenommenen Bilder.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024