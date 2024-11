Stars Priscilla Presley: Sie sah Elvis erst spät live

Priscilla Presley - October 2024 - Last Chance for Animals 40th Anniversary Gala - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2024, 11:00 Uhr

Die Ehefrau des verstorbenen Rockstars besuchte erst nach ihrer Hochzeit ein Konzert ihres Mannes.

Priscilla Presley sah Elvis erst nach ihrer Hochzeit live auf der Bühne.

Die 79-jährige Schauspielerin gab dem King of Rock’n Roll, der 1977 im Alter von 42 Jahren starb, 1967 das Jawort. Zu diesem Zeitpunkt war Elvis bereits seit einigen Jahren ein bekanntes Gesicht in der Musikszene, doch Priscilla hatte damals laut eigener Aussage keine Ahnung von seinem Weltruhm. Im Gespräch mit ‚People‘ verriet sie jetzt über ihre erste Konzerterfahrung: „Man sah all die Mädchen aufgereiht, alle Fans drehten durch und ich schaute mir das an und dachte ‚Wow‘. Und er nahm den Schal von seinem Hals und gab ihn jemandem direkt an der Bühne und die Person wurde einfach verrückt. Es war wirklich ein Genuss. Es war ein Trip, ein großartiger Trip.“

Obwohl Priscilla und Elvis sich 1973 trennten, blieben sie sich dennoch freundschaftlich verbunden. Aus diesem Grund weiß die ‚Die Nackte Kanone‘-Darstellerin auch, dass der ‚Hound Dog‘-Interpret trotz seines Megaerfolgs noch immer unter Lampenfieber litt. Über ein Gespräch mit Elvis vor einem großen Comeback-Konzert nach einigen Jahren Bühnenpause erzählt Priscilla: „Er war nervös, denn er war so lange nicht auf der Bühne gewesen. Die Leute dachten sich: ‚Wie kann er nervös sein? Er ist Elvis Presley!‘ Er war sehr nervös, aber er machte seine Hausaufgaben. Er probte und probte und probte.“