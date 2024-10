Hailie Jade erwartet ein Baby Private Botschaft in Musikvideo: Eminem wird „Großvater“

Eminem wird"Großvater". (ili/spot)

SpotOn News | 04.10.2024, 07:25 Uhr

US-Rapper Eminem enthüllt in einem neuen Musikvideo, dass seine Tochter Hailie Jade schwanger ist. Die 28-Jährige erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann Evan McClintock - und Eminem wird "Großvater".

Eminem (51) wird Opa! Das gab der US-Rapper am Donnerstag in einem rührenden Musikvideo zu seinem Song "Temporary" bekannt. In dem Clip sind Dutzende von alten Heimvideos seiner Tochter Hailie Jade Scott (28) – von Kleinkinderalter bis Hochzeit – zu sehen. Gegen Ende des Videos teilte der stolze Vater ein neues Video von sich und seiner Tochter, in dem sie zusammen bekanntgeben, dass sie ihr erstes Kind mit ihrem Mann Evan McClintock erwartet.

"Grandpa"

Die Influencerin und Podcasterin überreicht ihrem Vater ein blaues Football-Trikot mit der Aufschrift "Grandpa" und der Nummer 1 sowie ein Ultraschallbild. Eminems Kinnlade fällt herunter und seine Augen weiten sich, als er bei der freudigen Nachricht in Tränen ausbricht.

Wenige Stunden später teilte Hailie Jade die freudige Nachricht auch auf ihrem eigenen Instagram-Account. Auf den drei Fotos sind sie und ihr Ehemann zu sehen, wie sie sich in ihrer Küche liebevoll umarmen und ansehen. Sie hält dabei ebenfalls zwei Ultraschallbilder in die Kamera. In ihrem Kommentar gibt sie ein weiteres kleines Detail bekannt: "mom & dad est. 2025", ist zu lesen – das Baby wird als für kommendes Jahr erwartet.

Video News

Schon lange ein Paar

Wie das "People"-Magazin meldet, lernten sich Hailie Jade und Evan McClintock 2016 an der Michigan State University kennen. Nach sechs Jahren Beziehung verlobte sich das Paar Anfang 2023. In einem Interview in Hailie Jades "Just a Little Shady"-Podcast verriet McClintock, dass er während Hailie Jades Geburtstagsparty im Dezember 2022 Eminems Segen für seinen Heiratsantrag eingeholt hatte.

Mehr als ein Jahr nach ihrer Verlobung gab Hailie Jade im Mai 2024 in einem Post auf Instagram mit ihren Hochzeitsfotos bekannt, dass die beiden geheiratet haben. "Ich bin diese Woche als Ehefrau aufgewacht. Wir hätten uns kein besseres, schöneres Wochenende wünschen können", schrieb sie im Kommentar.

Hailie Jade stammt aus der wilden Ehe von Marshall Bruce Mathers III, wie der Musiker gebürtig heißt, und Kimberly Anne Scott (49).