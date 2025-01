Nach Neujahrsshow „ProAcht“: Joko und Klaas sorgen für Namensänderung bei ProSieben

Klaas Heufer-Umlauf (l.) und Joko Winterscheidt waren am Roulette-Tisch erfolgreich. (jom/spot)

SpotOn News | 02.01.2025, 07:57 Uhr

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben zum Start ins neue Jahr gegen ihren Arbeitgeber gewonnen. Nach dem "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Special muss der Sender nun eine besondere Aufgabe lösen.

Am 1. Januar (20:15 Uhr) zeigte ProSieben "Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala". Im Special des etablierten Duells von Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) gegen ihren Arbeitgeber stand für den Sender "richtig viel auf dem Spiel", wie bereits vorab mitgeteilt wurde.

In der Casino-Neujahrsausgabe der beliebten Sendung kündigte Klaas Heufer-Umlauf dann an, dass die Moderatoren "mal bisschen frischen Wind reinbringen" wollen. Statt der üblichen 15 Minuten Sendezeit, die die beiden in einer normalen "Joko & Klaas gegen ProSieben" erspielen können, ging es dieses Mal um eine Veränderung bei ihrem Haussender. "Wenn wir gewinnen gegen ProSieben, dann möchten wir, dass ProSieben sich eine Woche lang – mit allem drum und dran und allem, was dazugehört, sich umbenennt in ProAcht!"

365 Jetons galt es für die beiden Moderatoren zu erspielen, um die Namensänderung tatsächlich vollziehen zu dürfen. Im Roulette-Finale der von Steven Gätjen (52) präsentierten Sendung hatten Winterscheidt und Heufer-Umlauf ein glückliches Händchen und gingen tatsächlich als Sieger aus der Show. Bei X gratulierte der Sender ProSieben pflichtgemäß dem Moderationsduo. "Wir heißen dann für eine Woche 'ProAcht'. Wann genau es losgeht, geben wir morgen bekannt. Wir müssen noch bisschen was umbauen."

Was zum… Gratulation @jokoundklaas. Wir heißen dann für eine Woche #ProAcht. Wann genau es losgeht geben wir morgen bekannt. Wir müssen noch bisschen was umbauen. 🥸 — ProSieben (@ProSieben) January 1, 2025

Festakt und neues Logo

Die Moderatoren selbst kündigten auf der Plattform an, dass es an diesem Donnerstag um 20:08 Uhr einen "feierlichen Festakt" zur Umbenennung des Senders "formerly known as ProSieben" geben wird.

Acht Uhr Acht also. Witzig.

Der Deal sieht so aus: Ihr kümmert euch um das neue Logo, wir bereiten dann alles vor. #JKvsP7 https://t.co/PIY4cXsjuk — ProSieben (@ProSieben) January 1, 2025

Darauf reagierte der Sender bereits und erklärte in einem X-Beitrag: "Der Deal sieht so aus: Ihr kümmert euch um das neue Logo, wir bereiten dann alles vor."