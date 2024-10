Frisch Verlobte werden früh getrennt „Promi Big Brother“: Dieser Star gewinnt das Finale

Das künftige Ehepaar Heiter im Finale von "Promi Big Brother". (smi/spot)

SpotOn News | 22.10.2024, 00:00 Uhr

Die letzten fünf Stars sitzen im Finale von "Promi Big Brother" noch im Container. Das frisch verlobte Paar Mike Heiter und Leyla Lahouar muss sich früh trennen - und wird spät wiedervereint.

Da waren es nur noch fünf. Im Finale von "Promi Big Brother" stehen am Montag (20:15 Uhr in Sat.1 und im Stream bei Joyn): "Big Brother"-Urgestein Alida Kurras (47), Reality-Darsteller Matze Höhn (28) und Schauspieler Jochen Horst (63). Dazu kommt noch das Paar Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28), das sich gestern live im Container verlobt hatte, nach einem sanften Schubser vom großen Bruder. Bei der Nominierung am Sonntag hatte sich außer Jochen keiner getraut, das junge Paar zu nominieren. Doch es kann nur einen Gewinner der zwölften Staffel geben.

In der Duellarena wird erstmals ausgesiebt. Alle fünf Finalisten treten gegeneinander an. Die drei besten sind weiter, die beiden schlechtesten müssen sich dem Votum der Zuschauer stellen.

Mike und Leyla: Die Verlobten am Abgrund

Die Promis müssen je vier Bierkrüge auf einer glitschigen Theke gleiten lassen. Möglichst weit, aber nicht zu weit, sonst gibt es null Punkte. Alida und Jochen ziehen eine Runde weiter, Leyla scheidet mit drei Punkten als erste aus. Matze und Mike holen je vier Punkte, sie müssen ins Stechen. Mike donnert seinen Krug haarscharf übers Ziel hinaus. Matze reicht ein Punkt zum Weiterkommen.

Ausgerechnet die frisch Verlobten müssen gemeinsam um ihren Auszug zittern. "You and Me, Baby", sagt Mike. Schon bald ist das junge Paar zerrissen. Mike muss gehen, für seine Verlobte haben mehr Menschen angerufen. Mike geht erhobenen Hauptes ins Studio zu Marlene Lufen (53) und Jochen Schropp (45). In die Kamera spricht er eine Wahlempfehlung für Leyla.

Alidas Traum vom Double platzt

Im nächsten Spiel geht es um Platz vier. Mit Frisbees müssen Alida, Jochen, Leyla und Matze eine Dosenpyramide abräumen. Jochen trifft die meisten Büchsen, Alida die wenigsten. Matze muss wieder ins Stechen, diesmal gegen Leyla. Nach je zwei Frisbees steht es wieder unentschieden. Eine Stichfrage muss entscheiden. Aus wie vielen Büchsen besteht die größte Dosenpyramide der Welt? Leyla liegt mit ihrem Tipp (5.000 Stück) weit weg von der richtigen Antwort (31.000). Aber näher als Matze, der 1.000 getippt hatte.

Die allzu frühe Wiedervereinigung von Leyla und Mike bleibt also aus. Matze muss ins Stechen mit Alida im Kampf um die Zuschauerstimmen. Dabei hat Influencer Matze natürlich die Nase vorn. Für Alida endet damit auf Platz vier der Traum vom Double nach ihrem Sieg beim Normalo-"Big Brother" im Jahr 2000.

Ab jetzt bestimmt nur noch das Publikum, keiner kann sich mehr über Spiele retten. Matze können seine Follower nicht mehr helfen. Er muss den Container als Dritter verlassen.

Im Finale treffen also Welten aufeinander. Schauspieler Jochen Horst als Vertreter der alten Welt gegen Leyla Lahouar (bald Heiter) aus dem Reality-Instagram-Kosmos.

Die neue Welt setzt sich durch. Die Zuschauer küren Leyla zur Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2024. Der fallen vor Begeisterung die Brüste aus dem Kleid. Die 100.000 Euro wandern in den Haushalt Heiter.