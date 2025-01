Sie nahm den Hintereingang Prozess in Los Angeles: Rihanna unterstützt A$AP Rocky vor Gericht

Rihanna steht A$AP Rocky in seinem Prozess zur Seite. (jom/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 07:05 Uhr

Derzeit läuft der Prozess gegen Rapper A$AP Rocky wegen zweifacher schwerer Körperverletzung. Partnerin Rihanna hat am Mittwoch ihre Unterstützung im Gerichtssaal gezeigt.

Rihanna (36) steht ihrem Partner A$AP Rocky (36) in dessen Gerichtsprozess zur Seite. Wie unter anderem die "Los Angeles Times" berichtet, zeigte die Sängerin am vergangenen Mittwoch erstmals ihre öffentliche Unterstützung im Gerichtssaal. Dem Rapper wird vorgeworfen, 2021 mit einer halbautomatischen Waffe mehrfach auf einen ehemaligen Freund geschossen zu haben. Der Prozess startete am 24. Januar in Los Angeles. A$AP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, drohen bei einer Verurteilung bis zu 24 Jahre Haft.

Familie anwesend

Rihanna, die keine Zeugin in dem Fall ist, nahm zwischen A$AP Rockys Mutter und seiner Schwester in der ersten Reihe auf der Zuschauertribüne Platz. Der Bodyguard und der Assistent des Rappers sollen ebenfalls anwesend gewesen sein. Laut "People" betrat Rihanna, mit der A$AP Rocky zwei Kinder hat, den Gerichtssaal zuvor durch einen Hintereingang, während die Familie des Rappers und sein Anwaltsteam den Haupteingang nahmen.

Den Behörden zufolge ereignete sich die Schießerei am 6. November 2021 in Hollywood nach einer "hitzigen Diskussion" zwischen A$AP Rocky und seinem ehemaligen Freund Terell Ephron. Zunächst soll er ihn bedroht und später sogar auf ihn geschossen und ihn dabei leicht an der Hand verletzt haben. Rihannas Partner plädiert auf nicht schuldig und bestreitet die Vorwürfe.

Ephron erklärte zu dem Vorfall vor Gericht: "Es war alles wie im Film. Allein die Art, wie er ging. Die ganze Sache hat mich unvorbereitet erwischt, als ob es keine Zeit zum Reden gäbe." Nach dem Schuss habe sich seine Hand heiß angefühlt. "Ich wurde getroffen. Oder ich wurde gestreift." Danach habe er Schutz hinter einem anwesenden Freund gesucht und habe nicht gesehen, wie A$AP Rocky den angeblich zweiten Schuss abgab und kurz darauf weggelaufen sein soll.

A$AP Rocky hatte in dem Prozess angegeben, dass es sich bei der Waffe um eine "Requisitenwaffe" gehandelt habe, mit der man keine echte Munition abfeuern könne. Laut seinem Anwalt hätten seine Sicherheitsleute dem Rapper geraten, sie mit sich zu führen, um potenzielle Angreifer abzuwehren. Der Prozess soll insgesamt etwa drei Wochen dauern.