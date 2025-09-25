Stars Prügel angedroht: Jürgen Drews berichtet von ‚Schock-Moment‘ auf dem Oktoberfest

Bang Showbiz | 25.09.2025, 14:00 Uhr

Die Schlager-Ikone wurde auf der Wiesn plötzlich von einem Unbekannten als "Saupreis" beschimpft.

Jürgen Drews machte auf dem Oktoberfest eine beängstigende Erfahrung.

Der Schlagerstar ist seit vielen Jahren Stammgast auf der Wiesn und geht im berühmten Käferzelt ein und aus. Doch vor einigen Jahren geriet der Sänger in eine üble Situation. „Auf einmal stand da irgendein Typ vor mir und war ganz aggressiv. Er schaut mich an und schreit: ‚Dir Saupreis hau‘ ich eins auf die Fresse‘. Da fiel mir erstmal die Kinnlade runter“, berichtete die Musik-Legende gegenüber ‚t-online.de‘.

Das sei „gar nicht lustig“ gewesen. Drews sprach von einem echten „Schock-Moment auf der Theresienwiese“. Der 80-Jährige reagierte allerdings genau richtig: Statt auf die aggressive Provokation einzugehen, blieb er ruhig und ging einfach wortlos weiter. So kam es glücklicherweise zu keiner Eskalation der Situation. Vergessen wird Jürgen Drews den Zwischenfall jedoch nicht so schnell.

Es bleibt zu hoffen, dass der ‚Ein Bett im Kornfeld‘-Interpret dieses Jahr positivere Erfahrungen macht. Zusammen mit Ehefrau Ramona und Tochter Joelina besuchte er die ‚Ladies Red Wiesn‘. Im Gespräch über seine Liebste wurde er ungewohnt emotional. „Sie hat sich vorhin nur verabschiedet und ich habe gesagt: Ramona, ich liebe dich, das weißt du, über alles. Ich liebe diese Frau“, verriet er im Interview mit ‚ARD Brisant‘. Anschließend traten Drews Tränen in die Augen. „Das emotionalisiert mich unheimlich, weil ich liebe diese Frau. Ich habe noch nie eine Frau so geliebt, wie Ramona“, gestand er.