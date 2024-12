Channing Tatum ist dabei Pub in Wales: Ryan Reynolds sorgt für Freibier und mehr Hollywoodstars

SpotOn News | 14.12.2024, 16:30 Uhr

In Wrexham sind sie es inzwischen wohl gewohnt, Ryan Reynolds zu begegnen. Nun brachte dieser noch weitere Hollywoodstars mit nach Wales.

Hollywoodstar Ryan Reynolds (48) hat sich in einem Lokal in Wales beliebt gemacht. "Ich zahle eine Runde für alle hier", soll der Schauspieler laut BBC angeboten haben. Der "Deadpool"-Darsteller war dem Bericht zufolge aber nicht der einzige Prominente an dem Abend in dem Pub in Wrexham. Mit dabei hatte er offenbar auch noch "Deadpool & Wolverine"-Co-Star Channing Tatum (44).

Ryan Reynolds, der Miteigentümer des Fußballvereins Wrexham AFC ist, überraschte der BBC zufolge die Gäste, als er am Freitagabend (13. Dezember) zusammen mit "Magic Mike"-Star Tatum im "Fat Boar" auftauchte. Zu den beiden gesellte sich demnach außerdem Schauspielkollege Brandon Sklenar (34), der an der Seite von Ryan Reynolds' Frau Blake Lively (37) in dem Film "Nur noch ein einziges Mal" mitspielte.

Ryan Reynolds wünscht in der Kneipe allen frohe Weihnachten

Die drei Hollywoodstars sollen mit den anwesenden Fans auch Fotos gemacht haben. Reynolds wünschte den Gästen per Pub-Mikrofon dann auch noch frohe Weihnachten und bot an, jedem einen Drink zu spendieren, wie auf Videos in den sozialen Medien zu sehen ist.

In einem weiteren Clip, der geteilt wurde, sagte Reynolds zudem, er sei "aufgeregt" vor dem Heimspiel von Wrexham gegen Cambridge United. Seit er und sein Schauspielerkollege Rob McElhenney (47) den Verein 2021 übernommen haben, geht es mit Wrexham steil bergauf. Der Klub schaffte auf Anhieb den Aufstieg und steht derzeit auf Platz zwei der "League One".

Im Oktober gaben Ryan Reynolds und Rob McElhenney dann noch bekannt, dass sie bei einer Brauerei in Wrexham eingestiegen sind, die auch zu den Sponsoren des Fußballklubs gehört. Die Schauspieler sind der Mitteilung des Unternehmens zufolge nun Miteigentümer der Wrexham Lager Beer Company. Der 1882 gegründete Bierbrauer gehörte seit 2011 ausschließlich der Roberts-Familie.