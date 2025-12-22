Musik Queen bringen bislang unveröffentlichten Weihnachtssong ‚Not for Sale (Polar Bear)‘ heraus

Brian May - Global Citizen Festival 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2025, 11:00 Uhr

Gitarrist Brian May hat eine festliche Überraschung für alle Queen-Fans.

Brian May wird einen bislang unveröffentlichten Queen-Weihnachtssong mit dem Titel ‚Not for Sale (Polar Bear)‘ vorstellen.

Der Song, den May schrieb und der während der Aufnahmen zum Queen-Album ‚Queen II‘ aus dem Jahr 1974 entstand, schaffte es nie auf die finale Platte und blieb mehr als fünf Jahrzehnte lang im Archiv der Band. Nun wurde er im Vorfeld der Neuauflage von ‚Queen II‘ im Jahr 2026 geremastert und wird seine erste öffentliche Ausstrahlung in Mays Weihnachtssendung auf dem Radiosender ‚Planet Rock‘ erleben.

May beschrieb den Song als „Work in Progress“ und fügte hinzu, dass er gespannt sei, wie die Hörer auf das lang verzögerte Debüt reagieren. „Manche Leute haben vielleicht eine Bootleg-Version von ‚Not for Sale (Polar Bear)‘ von Smile gehört – es ist ein Song, der sehr weit zurückreicht –, aber soweit ich weiß, hat niemand jemals diese Version gehört“, erklärte er.

Der Musiker fügte hinzu: „Aber ich schmuggle ihn in mein ‚Planet Rock‘-Special, weil ich unbedingt wissen möchte, was die Leute davon halten. Ich hoffe, alle haben ein wunderbares Weihnachtsfest und ein großartiges neues Jahr!“

Neben der exklusiven Premiere enthält Mays Weihnachtssendung eine Auswahl an festlichen Songs, die er persönlich zusammengestellt hat. Zu hören sind unter anderem Titel von Slade, Chuck Berry, Bad News und The Crystals sowie ein Weihnachtshit seiner Ehefrau Anita Dobson. Die Sendung wird heute (22. Dezember) um 18 Uhr ausgestrahlt. Eine Wiederholung gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) um 13 Uhr.