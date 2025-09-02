Stars Queen bringen eigenen Wein auf den Markt

Brian May - Golden Globe Awards 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2025, 18:23 Uhr

Queen bringen Berichten zufolge ihren eigenen Wein auf den Markt.

Die Rock-Ikonen von ‚Bohemian Rhapsody‘ folgen damit den Beispielen von Stars wie Kylie Minogue und Gary Barlow von Take That, die ebenfalls Promi-Weine herausgebracht haben.

„Queen steigen ins Weingeschäft ein. Alkohol hat sich als sehr lukrativer Markt erwiesen, und sie werfen ihren Hut in den Ring“, sagte ein Insider nun zur ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘. „Es ist noch sehr früh, aber der Plan ist, die Marke eintragen zu lassen und dann mit der Produktion zu beginnen.“

Die Queen-Mitglieder Sir Brian May und Roger Taylor – die die Band zusammen mit John Deacon und dem verstorbenen Frontmann Freddie Mercury gründeten – sollen das legendäre Logo der Gruppe für eine Reihe von Waren, darunter Wein, als Marke eintragen lassen. Und es ist nicht das erste Mal, dass die ‚We Will Rock You‘-Hitmacher sich an alkoholischen Getränken versuchen. Bereits 2014 brachte die Band ihre eigene Wodka-Marke heraus – in Erinnerung an den verstorbenen Sänger Freddie, der im November 1991 im Alter von 45 Jahren starb.

Der ‚Killer Queen‘-Wodka – mit einem Alkoholgehalt von 40 Prozent – wurde zur Feier des 40-jährigen Jubiläums ihres gleichnamigen Songs von 1974 veröffentlicht. Damals erklärte Gitarrist Brian: „Freddie liebte Wodka und trug auf Tour immer eine Kühlbox mit Trockeneis und Wodka bei sich. ‚Killer Queen‘-Wodka ist die perfekte Hommage an Freddie, und den Songtitel als Markennamen zu verwenden, war die perfekte Wahl für uns. Wir wissen, dass Freddie zugestimmt hätte.“