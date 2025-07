Stars ‚Queens Of The Stone Age‘ kündigen intime Europa-Konzerte an

Josh Homme - Rock Am Ring 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2025, 18:00 Uhr

‚Queens Of The Stone Age‘ haben intime Konzerte in Großbritannien und Europa im Rahmen der ‚The Catacombs Tour‘ angekündigt.

Die Rockband wird im Oktober an sorgfältig ausgewählten Veranstaltungsorten in Großbritannien und auf dem europäischen Festland auftreten – beginnend in Mailand, über Berlin und Amsterdam, bis zum Abschlusskonzert in der Royal Albert Hall in London. Die UK- und Europa-Etappe wird eingebettet sein zwischen den Konzerten der Band in Nordamerika im Oktober und November.

Die ‚The Catacombs Tour‘ wurde inspiriert durch den Auftritt der Band im unterirdischen Beinhäusersystem in Paris – ein Konzert, das später als Konzertfilm veröffentlicht wurde. Der Gig war der erste seiner Art und bestand aus brandneuen Arrangements von ‚Queens Of The Stone Age‘-Songs, darunter die Hinzufügung eines Streichensembles und kreativer Alternativen zu einem Schlagzeug. Die Rocker erklärten in einem Statement: „Die ‚Catacombs Tour‘ wird den Geist jener erhabenen unterirdischen Darbietungen aufgreifen und ihn in neu interpretierte Versionen einfließen lassen, die versprechen, den Lautstärkeregler in beide Richtungen zu verdrehen. Erweitert durch zusammengestellte Ensembles wird das Endergebnis eine Handvoll einzigartiger und intimer Auftritte sein – anders als jede frühere QOTSA-Tour.“

Fans dürfen sich auf Klassiker freuen, denn Frontmann Josh Homme hat sich zuvor über Künstler geäußert, die ihre größten Hits live nicht spielen. Der 52-jährige Musiker sagte im Jahr 2023 im Podcast ‚Tuna on Toast With Stryker‘: „Ich weiß einfach, dass ich ‚No One Knows‘ immer spielen werde, weil ich diesen Song immer noch gern spiele – und das ist etwas, das Teil der Vereinbarung mit dem Publikum ist.“ Ein Klassiker, der die Band erst groß machte, kann man eben nicht so einfach unter den Tisch kehren. „Wenn es Bands gibt, die ihre großen Songs nicht spielen wollen, finde ich das immer ein bisschen schwach. So zu tun, als sei ein Song, den viele Leute mögen, eine Last – das ist eine seltsame Reaktion auf das Geschenk, das dir deine Fans gemacht haben. Das scheint mir eine merkwürdige Reaktion zu sein.“

‚Daten der Catacombs Tour 2025 in Europa‘:

18. Oktober – Mailand, Italien – Teatro Lirico Giorgio Gaber

23. Oktober – Berlin, Deutschland – Theater des Westens

24. Oktober – Kopenhagen, Dänemark – Koncerthuset, Koncertsalen

26. Oktober – Amsterdam, Niederlande – Royal Theater Carre

27. Oktober – Antwerpen, Belgien – Queen Elisabeth Hall

29. Oktober – London, UK – Royal Albert Hall