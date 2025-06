Stars Rachel Zegler: Sie hat Erfahrungen mit ‚wirklich alarmierendem Online-Hass‘ gemacht

Rachel Zegler - European event for Disney’s Snow White - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2025, 14:00 Uhr

Rachel Zegler sprach darüber, dass sie Erfahrungen mit „wirklich alarmierendem“ Online-Hass mache.

Die 24-jährige Schauspielerin ist von Online-Trollen kritisiert worden, nachdem sie die Hauptrolle in Disneys ‚Schneewittchen‘-Realverfilmung gespielt und sich offen gegen US-Präsident Donald Trump und für ihre Unterstützung für Palästina ausgesprochen hatte.

Zegler verriet, dass die Wut, der sie ausgesetzt ist, besorgniserregend sei. Rachel erzählte in einem Interview mit dem ‚i-D‘-Magazin: „Es ist interessant. Es ist manchmal wirklich alarmierend.“ Trotz der entmutigenden Beschimpfungen, die sie erfahren hat, möchte die Darstellerin jedoch keine „Opfermentalität“ einnehmen. Rachel, die aktuell in der Wiederaufnahme des Musicals ‚Evita‘ im Londoner West End zu sehen ist, fügte hinzu: „Ich denke, dass eine Opfermentalität eine Entscheidung ist, und ich wähle sie nicht. Ich wähle auch keine Gemeinheit, wenn ich damit konfrontiert werde. Ich wähle keine Negativität, wenn ich damit konfrontiert werde.“ Rachel enthüllte, dass sie auf dem Höhepunkt der Gegenreaktionen zu ihrer Familie nach New Jersey zurückgekehrt sei und sowohl für ihren Psychiater als auch für die Medikamente dankbar sei: „Mein verd****** Psychiater hat mich durch all das begleitet. (Er sagte zu mir): ‚Was du durchmachst, ist nicht normal.‘ Dieser Satz hat in vielen Situationen meines Lebens Wunder gewirkt.“