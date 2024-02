Ende nach 22 Jahren Radio Doria: Band von Jan Josef Liefers verkündet Abschiedstour

Jan Josef Liefers (Mitte) mit seinen Bandkollegen. (eee/spot)

SpotOn News | 21.02.2024, 16:22 Uhr

Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria verabschieden sich dieses Jahr von der Bühne. Nach 22 Jahren kündigt die Gruppe ihre Abschiedstour an.

Nach 22 Jahren verabschieden sich Radio Doria von der Bühne. Die Band um Frontmann und Sänger Jan Josef Liefers (59) geht im November 2024 noch ein letztes Mal auf Tour, um sich bei ihren jahrelangen, treuen Fans zu bedanken.

Das sind die Tour-Termine

Die "Finale Grande Tour 2024" umfasst insgesamt drei Termine. Auftakt ist am 20. November um 19:30 Uhr im Admiralspalast in Berlin. Am 29. November geht es in der Alten Oper in Erfurt weiter, ehe am 6. Dezember auf der Moya Kulturbühne Rostock das große Finale stattfindet. Ein exklusiver Presale für die Tickets startet am kommenden Freitag, 23. Februar über Eventim. Der allgemeine Vorverkauf ist ab Montag, 26. Februar.

22 Jahre Radio Doria

22 Jahre lang hat Jan Josef Liefers, der vornehmlich als Schauspieler bekannt ist, mit seiner Band Radio Doria musiziert, auf der Bühne gesungen und zahlreiche Alben aufgenommen. Neben dem "Tatort"-Star gehören auch Gitarrist Jens Nickel, Schlagzeuger Timon Fenner und Bassist Christian Adameit zur Gruppe.