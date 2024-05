200.000 Besucher erwartet Rammstein in Dresden: Ausnahmezustand bis Sonntag

Till Lindemann steht mit seiner Band Rammstein bis Sonntag viermal in Dresden auf der Bühne. (dr/spot)

SpotOn News | 14.05.2024, 13:29 Uhr

Dresden macht sich bereit für Rammstein: Vier Konzerte werden der sächsischen Landeshauptstadt allerhand abverlangen. Bis zu 200.000 Fans werden erwartet und sorgen schon jetzt für Aufregung.

Am Mittwoch, dem 15. Mai, ist eine der umstrittensten deutschen Bands zurück auf den heimischen Bühnen: Rammstein kommen nach Dresden und spielen bis kommenden Sonntag insgesamt vier Konzerte in der sächsischen Landeshauptstadt. Insgesamt werden rund 200.000 Besucher auf dem Konzertgelände Flutrinne an der dortigen Messe erwartet. Die Aufbauarbeiten an der riesigen Bühne dauern schon seit Tagen an und auch die Stadt bereitet sich aktuell auf den Besucheransturm vor. So gibt es zahlreiche Verkehrsbehinderungen in den nächsten Tagen rund um das Open-Air-Gelände. Zusätzlich raten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) dringend von einer An- und Abreise im Pkw ab.

Video News

Man solle auf Bus und Bahn setzen, die Eintrittskarte gelte gleichzeitig auch als Fahrkarte. Als Ergänzung zum planmäßigen Angebot seien auch Zusatzzüge im Einsatz, die die Menschenmassen transportieren werden. Konkret schlagen die DVB vor, mit der Bahn bis zu den Haltestellen Kongresszentrum oder Weißeritz zu fahren. Für die Abreise sollen die Stationen Kongresszentrum und Vorwerkstraße nach dem Konzert angesteuert werden. Auch zusätzliche S-Bahnen werden eingesetzt, um die Besucher aus Richtung Pirna, Chemnitz und Freiberg nach Dresden zu schaffen. Für genauere Informationen können sich Interessierte auf der offiziellen DVB-Webseite www.dvb.de oder unter der Hotline 0351/8571011 schlaumachen.

Einige Straßen in Dresden werden komplett gesperrt

Zudem erwartet Dresden in den nächsten Tagen aufgrund der Ausnahmesituation einige Verkehrsänderungen. Wie die Stadt ankündigte, werden ab Mittwoch einige Straßen für den Fahrzeugverkehr sogar komplett gesperrt. Darunter die Pieschener Allee, der Messering und die Schlachthofstraße. Zusätzlich gibt es Einschränken bei einigen wichtigen Verkehrsadern, um dem öffentlichen Nahverkehr mehr Kapazitäten einzuräumen. Achtung: In vielen Straßen wurden zudem zusätzliche Halteverbote eingerichtet, ebenfalls um dem ÖPNV mit Zusatzhaltestellen mehr Platz zu geben. Auch hier sollten sich Bewohner und Besucher gleichermaßen im Vorfeld auf der Seite der Stadt Dresden www.dresden.de informieren.

Wer kurzfristig noch eine Übernachtungsmöglichkeit in Dresden sucht, wird tief in den Geldbeutel greifen müssen. So sind nahezu alle Hotels vor Ort bereits ausgebucht. Nur teure Herbergen sind aktuell noch erhältlich: Unter 350 Euro die Nacht für ein Doppelzimmer von Samstag auf Sonntag geht beispielsweise aktuell nichts mehr. Übrigens: Wer Dresden von auswärts mit dem Auto anfährt, der sollte am besten seinen Wagen auf den zahlreichen Park+Ride-Parkplätzen vor den Toren der Stadt abstellen und die letzten Kilometer mit der Bahn zurücklegen. In der Innenstadt und rund um das Messegelände wird es kaum Möglichkeiten geben, zu parken.

Es gibt noch Tickets für die Dresden-Konzerte

Rammstein befinden sich aktuell auf ihrer Europe Stadium Tour 2024. Nach ihren beiden Auftaktkonzerten am 11. und 12. Mai in Prag reist die Band um Frontmann Till Lindemann (61) nach ihrem Dresden-Besuch weiter nach Belgrad in Serbien. Es folgen die Stationen Athen, San Sebastián, Marseille, Barcelona, Lyon, Nijmwegen, Dublin, Ostend, Kopenhagen, Frankfurt, Klagenfurt und Reggio Emilia. Zum Abschluss der Tournee spielen Rammstein vom 21. Juli bis zum 31. Juli insgesamt fünfmal in der Veltins Arena in Gelsenkirchen. Achtung: Für Kurzentschlossene sind aktuell sogar noch Karten auf der offiziellen Webseite www.rammstein.com erhältlich – unter anderem auch für die beiden Dresden-Konzerte am Mittwoch, dem 15. Mai, sowie für Donnerstag, den 16. Mai.