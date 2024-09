Nach Ermittlungen wegen Menschenhandels Rapper Sean „Diddy“ Combs in New York verhaftet

Rapper Sean "Diddy" Combs landete mit "I'll Be Missing You" 1997 einen großen Hit. (ae/spot)

SpotOn News | 17.09.2024, 06:31 Uhr

In den vergangenen Monaten hat es zahlreiche Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und angeblicher Vergewaltigung gegen den US-amerikanischen Rapper Sean "Diddy" Combs gegeben. Nun wurde er in New York City festgenommen.

Sean "Diddy" Combs (54) ist am Montagabend (16. September) in New York City festgenommen worden. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Laut der "New York Times" habe zuvor eine Grand Jury Anklage gegen den Rapper erhoben. Die genauen Vorwürfe waren zunächst unklar. Seit Monaten wird gegen Combs wegen sexuellen Missbrauchs und Menschenhandel ermittelt.

Video News

Anwalt verteidigt Combs: "Er ist kein Krimineller"

Wie Quellen aus der Strafverfolgungsbehörde dem US-Portal "TMZ"mitteilten, wurde der 54-Jährige am späten Montagabend von Beamten des Heimatschutzministeriums in einem Hotel in Midtown Manhattan festgenommen und zur Außenstelle des FBI in Manhattan gebracht. Die Behörden hätten ursprünglich geplant, Combs erst am Dienstag festzunehmen, aber "etwas ist passiert, das dazu geführt hat", dass die Bundesbeamten ihn früher in Gewahrsam genommen hätten.

US-Staatsanwalt Damian Williams sagte laut "TMZ", Combs sei im Zusammenhang mit einer versiegelten Anklageschrift des Südbezirks von New York festgenommen worden. Diese soll am Dienstag entsiegelt werden. Combs' Anwalt Marc Agnifilo teilte mit: "Wir sind enttäuscht über die Entscheidung der US-Staatsanwaltschaft, die unserer Ansicht nach ungerechtfertigte Strafverfolgung von Herrn Combs fortzusetzen. Sean 'Diddy' Combs ist eine Musikikone, ein Selfmade-Unternehmer, ein liebevoller Familienvater und bewährter Philanthrop, der die letzten 30 Jahre damit verbracht hat, ein Imperium aufzubauen, seine Kinder zu verehren und sich für die Förderung der schwarzen Gemeinschaft einzusetzen."

Er sei zwar ein "unvollkommener Mensch", aber kein Krimineller. Zudem habe Combs "bei dieser Untersuchung uneingeschränkt kooperiert" und sei vergangene Woche in Erwartung dieser Anklage freiwillig nach New York gereist. Agnifilo fügte hinzu: "Bitte behalten Sie sich Ihr Urteil vor, bis Sie alle Fakten kennen. Dies sind die Taten eines unschuldigen Mannes, der nichts zu verbergen hat, und er freut sich darauf, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen."

Hausdurchsuchungen Ende März

Am 25. März hatten Behörden die Häuser des Musikmoguls in Los Angeles und Miami durchsuchen lassen. Combs, der auch als Diddy und Puff Daddy bekannt ist, war im November 2023 von einer Ex-Freundin beschuldigt worden, er habe sich am Sexhandel beteiligt und sie missbraucht. Im Mai kursierte dann ein verstörendes Video aus dem Jahr 2016, auf dem er sie auf einem Hotelflur angegriffen hatte. Der Musiker erklärte daraufhin, er habe "den Tiefpunkt erreicht" und suche "keine Entschuldigungen" für sein "unentschuldbares" Verhalten. Er übernehme "die volle Verantwortung". Nach der Ex-Freundin hatten auch noch andere Menschen dem Rapper sexuelle Übergriffe bis hin zu Massenvergewaltigung vorgeworfen und von Sexpartys berichtet, bei denen Frauen unter Drogen und von Combs missbraucht worden sein sollen.