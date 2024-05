Johnny Depps Tochter auf Wolke Sieben Rapperin 070 Shake: Romantische Glückwünsche für Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp ist seit anderthalb Jahren glücklich vergeben. (rho/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 22:13 Uhr

Zu ihrem 25. Geburtstag erhält Johnny Depps Tochter Lily-Rose Depp romantische Glückwünsche von Partnerin 070 Shake. "Herzlichen Glückwunsch, mein Sauerstoff", schreibt die sonst zurückhaltende Rapperin auf Instagram.

Schauspielerin Lily Rose-Depp (25) hat am 27. Mai ihren 25. Geburtstag gefeiert. Ihre Partnerin, die Rapperin 070 Shake (26), nahm das zum Anlass, auf Instagram ihre gewohnte Zurückhaltung aufzugeben. "Herzlichen Glückwunsch, mein Sauerstoff", schreibt die 26-Jährige an ihre Freundin gerichtet in einer Instagram-Story, und teilt dazu ein inniges Foto des Paares.

Ein Posting mit Seltenheitswert: Die Tochter von Leinwand-Pirat Johnny Depp (60) und die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Danielle Balbuena heißt, halten ihre Beziehung gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus.

Eine wahre (Instagram-)Liebe

Im März 2023 bestätigte Depp lediglich in sozialen Netzwerken ihre Beziehung, die Ende 2022 begonnen haben soll. Zum Geburtstag der Musikerin im letzten Juni stellte die 25-Jährige via Instagram-Story verliebte Fotos ins Netz mit der Aufschrift: "Liebe meines Lebens". Vor wenigen Wochen teilte Depp zudem einen gemeinsamen Schnappschuss mit dem Titel: "Ich und meins". Nun wurde auch die Rapperin aus New Jersey virtuell romantisch.

Warum Lily-Rose Depp ihr Privatleben schützt, erzählte sie dem US-Magazin "Elle" schon vor einigen Jahren. "Die Leute wollten mich wirklich über die Männer in meinem Leben definieren, ob das nun meine Familienmitglieder oder meine Freunde sind, was auch immer. Und ich bin wirklich bereit, mich über die Dinge zu definieren, die ich tue", so Depp. Im Jahr 2023 sorgte die Schauspielerin beispielsweise mit ihrer verruchten Rolle als gebrochene Sängerin an der Seite von Sänger Abel Tesfaye (34), auch bekannt als The Weeknd, in der HBO-Serie "The Idol" für Furore.

Bezüglich ihrer Bisexualität befand die Tochter von "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp und der französischen Sängerin Vanessa Paradis (51) schon 2016 im amerikanischen "Nylon"-Magazin: "Es ist keine so große Sache." Sie verspüre keinen Drang, ihre Sexualität zu labeln. "Wenn du etwas an einem Tag magst, dann tust du es, und wenn du dann etwas anderes magst, ist es was auch immer. Nichts ist in Stein gemeißelt. Alles ist flüssig."

Bevor Lily-Rose Depp mit der Musikerin 070 Shake zusammen war, wurde sie gemeinsam mit dem britischen Model Ash Stymest (32) und dem französischen Rapper Yassine Stein gesichtet. Auch mit den Schauspielern Timothée Chalamet (28) und Austin Butler (32) wurde die Promi-Tochter wiederholt in der Öffentlichkeit gesichtet. Die Beziehung zu 070 Shake ist jedoch die erste, die Depp offiziell bestätigt hat.