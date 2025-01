Scharfe Kritik in Brief an Senat „Raubtier“: Caroline Kennedy warnt vor Cousin Robert F. Kennedy Jr.

SpotOn News | 29.01.2025, 10:58 Uhr

In einem emotionalen Brief an den US-Senat warnt Caroline Kennedy vor der Ernennung ihres Cousins Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister. Sie bezeichnet ihn als "Raubtier" und "unqualifiziert" für das wichtige Amt.

Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat Caroline Kennedy (67) den US-Senat vor der Ernennung ihres Cousins Robert F. Kennedy Jr. (71) zum Gesundheitsminister gewarnt. In einem Brief an die Parlamentskammer, den unter anderem die "New York Times" veröffentlichte, beschreibt die Tochter des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) ihren Verwandten als "Raubtier".

"Ihm fehlt jegliche relevante Erfahrung in Regierung, Finanzen, Management oder Medizin", schreibt die 66-Jährige. Seine Ansichten zu Impfungen seien "gefährlich und vorsätzlich falsch". Diese Fakten allein sollten ihrer Ansicht nach schon disqualifizierend sein.

Verstörende Einblicke in die Familiengeschichte

In dem Brief gibt Caroline Kennedy auch erschreckende Einblicke in die gemeinsame Familiengeschichte. "Es ist keine Überraschung, dass er Raubvögel als Haustiere hält, weil er selbst ein Raubtier ist", schreibt sie. Er habe es genossen, "damit anzugeben, wie er Hühnerküken und Mäuse in den Mixer steckte, um seine Falken zu füttern". Eine Szene, die sie als Mischung aus "Verzweiflung und Gewalt" beschreibt.

Caroline Kennedy erinnert in ihrem Brief auch an die Drogenvergangenheit ihres Cousins. Sie schreibt, er habe jüngere Verwandte dazu "ermutigt", ihm auf "diesem Weg" zu folgen. "Heute ermutigt er zwar die jüngere Generation, an AA-Meetings [Anonymen Alkoholiker, Red.] teilzunehmen, aber Bobby ist süchtig nach Aufmerksamkeit und Macht", lässt seine Cousine wissen.

Ebenfalls brisant: Sie schreibt, dass der Impfkritiker seine eigenen Kinder sehr wohl habe impfen lassen. Aus seinen drei Ehen gingen sechs Kinder hervor. Das älteste kam 1984 zur Welt, das jüngste 2001.

Nominierung durch Donald Trump

Der frühere US-Präsident Donald Trump (78) hatte den bekennenden Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. für den Posten des Gesundheitsministers nominiert. Zuvor war er als unabhängiger Präsidentschaftskandidat gegen Trump angetreten. Seine aussichtslose Kandidatur zog er denn jedoch zurück und schloss sich dem Republikaner an.

Bereits im Dezember sprachen sich 77 Nobelpreisträger gegen die Nominierung von Robert F. Kennedy Jr. als US-Gesundheitsminister aus.

Die in New York City geborene Caroline Kennedy war unter der Vorgängerregierung von Joe Biden (82) als US-Botschafterin in Australien tätig. Am morgigen Mittwoch (30. Januar) soll ihr Cousin in Washington angehört werden. Der Senat muss der Personalie zustimmen.