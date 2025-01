Caroline Kennedy hat Robert F. Kennedy Jr. als "Raubtier" bezeichnet. Ihre Cousine Maria Shriver steht Caroline zur Seite und spricht von einem mutigen Schritt, sich gegen die Ernennung von "Bobby" als Gesundheitsminister zu stellen.

Der umstrittene Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. (71) soll Donald Trumps (78) Gesundheitsminister werden. Selbst aus der eigenen Familie hagelte es zuletzt scharfe Kritik. Caroline Kennedy (67), die Tochter des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963), hatte den US-Senat vor der Ernennung ihres Cousins zum Minister gewarnt. Von ihrer Cousine Maria Shriver (69) hat Caroline Kennedy dafür nun öffentliche Unterstützung erhalten.

Shriver, Nichte des ermordeten John F. Kennedy und Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger (77), meldet sich auf der mittlerweile ebenfalls umstrittenen Social-Media-Plattform X von Trump-Unterstützer Elon Musk (53) zu Wort. Dort veröffentlichte sie ein Bild von Caroline Kennedy neben dem Cover des von John F. Kennedy verfassten Buches "Profiles in Courage" – in Deutschland unter dem Titel "Zivilcourage" erschienen.

Courage is when you do something hard, heartbreaking, and painful… and you do it anyway. Love you, Caroline. Always have, always will. #profilesincourage pic.twitter.com/CdQ4U7bXZz

— Maria Shriver (@mariashriver) January 29, 2025