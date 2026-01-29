Stars Raúl Richter verrät, ob er nach Trennung Kontakt zu seiner Ex hat

Raul Richter - 14.12.16 Berlin - Eventpress Golejewski BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2026, 14:00 Uhr

Der Schauspieler gab vor einigen Wochen die Trennung von Vanessa Schmitt bekannt. Hat das Paar noch Kontakt?

Raúl Richter spricht über das aktuelle Verhältnis zu seiner Ex-Verlobten Vanessa Schmitt.

Anfang Januar gab der ehemalige ‚GZSZ‘-Schauspieler bekannt, dass seine Beziehung mit dem Model nach sieben Jahren gescheitert ist. Eigentlich hatten die beiden vor, diesen Sommer zu heiraten. Die Feier sei jedoch bereits letztes Jahr abgesagt worden, enthüllte der 38-Jährige auf Instagram. Zu den genauen Gründen des Liebesaus wollte er sich nicht äußern.

Seit der überraschenden Ankündigung sind mehrere Wochen vergangen – haben die Ex-Turteltauben mittlerweile wieder Kontakt? Im Gespräch mit ‚Promiflash‘ erzählte Raúl: „Wir haben seit der Trennung tatsächlich erst einmal telefoniert. Ich habe mir auch gesagt, das bringt ja jetzt nichts. Ich habe mich getrennt. Jetzt lasse ich ihr auch die Zeit.“ Auch er selbst brauche Zeit, um das Geschehene zu verarbeiten und sich mit Freunden auszutauschen.

„Sonst ist es ja wie vorher“, erklärte der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer. „Also Trennung ist Trennung.“ Er müsse nun „mit den Konsequenzen“ des Beziehungsaus leben. Trotz allem schätzt er seine Ex-Verlobte noch immer sehr. „Für eine potenziell nächste Frau ist die Messlatte sehr hoch“, so Raúl. Vanessa sei „echt eine tolle Frau“. Doch nicht nur deshalb schmerzt das Aus. Die ehemaligen ‚Sommerhaus der Stars‘-Teilnehmer hätten „eigentlich wie Ar*** auf Eimer“ zusammengepasst.

Ein mögliches Liebes-Comeback schließt Raúl nicht aus. „Ich sag‘ ja niemals, nie. Sieben Jahre sind sieben Jahre“, sagte er. Dafür müsste der Reality-TV-Darsteller aber erst einmal eigene Themen aufarbeiten. Ansonsten „fangen wir wieder von vorne an“, zeigte er sich selbstkritisch.