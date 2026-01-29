Stars Ray J glaubt, wegen seines ’schwarzen‘ Herzens bald zu sterben

Ray J - Red Martini - Atlanta Georgia - August 12th 2022 - Prince Williams - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2026, 09:00 Uhr

Der Sänger gibt ein schockierendes Gesundheits-Update, nachdem er wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus war.

Ray J behauptet, dass er das Jahr 2026 wegen seines „schwarzen“ Herzens nicht überleben werde.

Der 45-jährige Sänger wurde kürzlich wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. In einem neuen Gesundheitsupdate erklärte er, sein Herz sei am Ende und er glaube, nur noch wenige Monate zu leben. In einem Instagram-Livestream in dieser Woche sagte er: „2027 ist für mich definitiv vorbei.“ Anschließend deutete er auf sein Herz und prophezeite: „Das hier ist schwarz. Das ist sozusagen erledigt.“

Der ‚Sexy Can I‘-Rapper enthüllte außerdem, dass er im Krankenhaus „fast gestorben“ sei, und sprach offen über die enorme Belastung, die er seinem Körper zugemutet habe. „Ich habe richtig Mist gebaut. Ich glaube, ich dachte, ich hätte mehr Substanz“, räumte er ein. „Ich dachte, ich sei groß genug, um den ganzen Alkohol zu verkraften, ich könnte das ganze Adderall nehmen, ich könnte all die Drogen verkraften – aber das konnte ich nicht. Das hat meine Zeit hier verkürzt.“

Ray hat mit seiner getrennt lebenden Ehefrau Princess Love die siebenjährige Tochter Melody und den fünfjährigen Sohn Epik. Bevor seine gesundheitlichen Probleme auftraten, nahm er täglich „zehn Addys“ und trank „vier oder fünf Flaschen“ Alkohol. „Ich dachte mir: ‚Mir passiert nichts, ich bin unzerstörbar'“, gestand der Star.

Am Wochenende hatte Ray bereits enthüllt, dass sein Herz „nur noch zu 25 Prozent schlägt“, zeigte sich aber hoffnungsvoll, dass er sich erholen könne. In einem Video sagte er: „Solange ich fokussiert bleibe und auf dem richtigen Weg bleibe, wird alles gut. Meine Gesundheit ist nicht in Ordnung, deshalb danke ich allen, die mich unterstützt und für mich gebetet haben, während ich im Krankenhaus war.“