Stars Ray J nach Thanksgiving-Livestream festgenommen

Ray J and Princess Love - The BET Awards 2023, Los Angeles 25 June 2023 - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2025, 09:00 Uhr

Der Sänger wurde an Thanksgiving von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Ray J ist festgenommen worden, nachdem ihm vorgeworfen wurde, während eines Livestreams am Thanksgiving-Tag eine Waffe auf seine Ex-Frau Princess Love gerichtet zu haben.

Der 44-jährige Sänger wurde laut ‚TMZ.com‘ am Donnerstag (27. November) von der Polizei in Gewahrsam genommen und wegen einer strafbaren Bedrohung angeklagt. Die Website berichtet, dass Ray J – bürgerlich William Norwood Jr. – in ein Gefängnis in Los Angeles eingeliefert und später gegen eine Kaution von 50.000 Dollar wieder freigelassen wurde.

Berichten zufolge geht die Festnahme auf einen gemeinsamen Social-Media-Auftritt mit seiner ehemaligen Partnerin zurück – der Mutter seiner Kinder Melody (7) und Epik (5) –, in dem sie sich über Alkohol am Steuer stritten. Dem Portal zufolge begann Ray J den Livestream mit den Worten: „[Ich habe] das schlimmste Thanksgiving der verdammten Welt“, bevor er seiner Ex sagte: „Fahr betrunken, Princess.“

Sie antwortete daraufhin mit dem Vorwurf, der Sänger habe eine Waffe vor ihr gezogen: „Ray, du hast gerade eine Waffe gezogen … Ich fahre nicht! Du hast gerade eine Waffe auf uns gerichtet.“ Ray J entgegnete: „Ich habe überhaupt nichts auf euch gerichtet.“

In der Aufnahme – die sich in den sozialen Medien verbreitete – sagte Princess außerdem: „Alles, was ich wollte, war ein schönes Thanksgiving.“ Anschließend erklärt sie ihrem Ex, dass sie Hilfe gerufen habe: „Ich habe die Polizei gerufen.“ Ray J soll darauf geantwortet haben: „Ich werde die verdammte Polizei erschießen.“

Das Paar heiratete 2016, trennte sich jedoch mehrmals, bevor Princess der Ehe im Februar 2024 endgültig ein Ende setzte und zum vierten Mal die Scheidung einreichte. In einem Instagram-Post zum Zeitpunkt der Trennung schrieb Princess: „Auch wenn unsere Beziehung als Ehepartner endet, bleiben wir unserem gemeinsamen Ziel verpflichtet, unsere Kinder gemeinsam zu erziehen und ein positives, unterstützendes Familienumfeld zu bewahren.“