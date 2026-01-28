Stars Ray J: Sein Herz schlägt nach Krankenhausaufenthalt ’nur noch zu 25 Prozent‘

Ray J - Red Martini - Atlanta Georgia - August 12th 2022 - Prince Williams - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 09:00 Uhr

Der Sänger spricht offen über seine gesundheitlichen Probleme, wegen der er im Krankenhaus behandelt wurde.

Ray J sagt, sein Herz schlage „nur noch zu 25 Prozent“, nachdem er im Krankenhaus „fast gestorben“ wäre.

Der 45-jährige Sänger hat seine Fans über seinen Gesundheitszustand informiert, nachdem er Anfang des Monats in Las Vegas wegen einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Zuvor hatte er über Herzschmerzen geklagt. In einem aktuellen Instagram-Video enthüllte der Star: „Mein Herz schlägt nur noch zu 25 Prozent, aber solange ich fokussiert bleibe und auf dem richtigen Weg bleibe, wird alles in Ordnung sein. Mein Gesundheitszustand ist nicht okay, deshalb danke ich allen, die mich in dieser Zeit im Krankenhaus unterstützt und für mich gebetet haben.“

Ray, der mit seiner getrennt lebenden Ehefrau Princess Love die siebenjährige Tochter Melody und den fünfjährigen Sohn Epik hat, versah den Beitrag mit der Bildunterschrift: „Ich bin fast gestorben!! Ich lebe wegen eurer Gebete.“ Er verriet außerdem, dass ihn seine Schwester Brandy sowie seine ‚Love Cabin‘-Kollegin Shila Hasanoff unterstützt hätten. Letztere habe „im verdammten Krankenhaus gesessen und mir einfach dabei zugesehen, wie ich krank war.“

Weiter sagte er: „Es gibt ein paar Menschen, die mir geholfen haben, das hier zu überstehen. Ich liebe dich, Sheila.“ Ray hatte bereits früher mit einer Lungenentzündung zu kämpfen und musste 2021, mitten in der Corona-Pandemie, wegen der Lungeninfektion behandelt werden. Damals gestand er gegenüber ‚TMZ‘: „Ich dachte, es wäre vorbei. Ich begann zu beten und wusste, dass Gott gut ist, also habe ich einfach weitergebetet.“

Die Ärzte gingen zunächst davon aus, dass der ‚One Wish‘-Interpret Corona hatte, weshalb er auf eine Krankenhausstation mit Covid verlegt wurde. Nach zwei Tagen und fünf negativen Tests wurde er schließlich von der Station verlegt.