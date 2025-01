Musik RAYE: Nach drei Grammy-Nominierungen flossen die Tränen

RAYE - MTV EMAs 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.01.2025, 09:00 Uhr

Die britische Musikerin konnte nicht aufhören zu weinen, als sie von ihren drei Grammy-Nominierungen erfuhr.

RAYE kamen die Tränen, als sie von ihrer dreifachen Grammy-Nominierung erfuhr.

Die britische Künstlerin hat bei der kommenden Verleihung des prestigeträchtigen Musikpreises die Chance auf drei begehrte Auszeichnungen: als beste Newcomerin, für das bestabgemischte nicht-klassische Album für ihre Arbeit an Lucky Dayes ‚Algorithm‛, sowie als Songwriterin des Jahres. Vor der Bekanntgabe der Nominierungen sei RAYE laut eigener Aussage nicht davon ausgegangen überhaupt bedacht zu werden, da ihr Debütalbum ‚My 21st Century Blues‛ vor dem Beginn des Bewerbungszeitraums veröffentlicht wurde. Dass sie letztendlich die Chance auf drei Grammys hat, sei für sie deshalb schlichtweg überwältigend gewesen. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‛ sagte RAYE über die besondere Überraschung: „Kennt ihr diese Tage, an denen ihr einfach richtig gemein zu euch seid? Ich habe alles überdacht. Ich fragte mich: ‚Was ist, wenn es das war? Was, wenn meine Karriere vorbei ist?‛“

Eines ihrer Teammitglieder habe RAYE, die mit bürgerlichem Namen Rachel Agatha Keen heißt, dann auf die Bekanntgabe der Nominierungen aufmerksam gemacht. „Ich begann zu weinen“, erzählt die Sängerin weiter, „und ich glaube, dass meine ganze Karriere vor meinem inneren Auge vorbeizog.“ Obwohl ihre erste LP der 27-Jährigen bereits vielfaches Kritikerlob sowie zahlreiche Preise einbrachte und ihre Single ‚Escapism‛ zu einem Welthit wurde, seien die Grammys für RAYE immer ein besonderer Traum gewesen. „Als ich klein war sah ich zum ersten Mal das Bild dieses wunderbaren goldenen Grammophons. Als britisches Mädchen schaut man die Grammys zuhause und denkt sich ‚Wow, vielleicht bin ich eines Tages mal da.‛ Jetzt werde ich tatsächlich teilnehmen. Es ist wahr!“, freut sich RAYE im Interview. Die diesjährige Grammy-Verleihung findet am 2. Februar statt.