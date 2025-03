Musik BRIT-Awards: Charli XCX war die große Gewinnerin des Abends

Charli XCX 3 - March 2025 - BRIT Awards - O2 Arena - London BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2025, 16:26 Uhr

Die 32-jährige Popsängerin konnte insgesamt fünf Trophäen mit nach Hause nehmen.

Charli XCX war die große Gewinnerin des Abends bei den diesjährigen BRIT-Awards.

Die 32-jährige Sängerin wurde bei der bedeutendsten Musikpreisverleihung Großbritanniens als bester britischer Dance-Act, als beste/r Künstler/in des Jahres, als beste/r Songwriter/in des Jahres sowie für das Album des Jahres für ‚Brat‘ und den Song des Jahres für ‚Guess‘ feat. Billie Eilish ausgezeichnet. Mit dieser herausragenden Leistung wurde Charli zur Musikerin, die am zweitmeisten BRITs an einem Abend mit nach Hause nehmen durften. Mehr Trophäen erreichte nur RAYE, die im vergangenen Jahr insgesamt sechs Preise einheimste. Adele, Blur und Harry Styles wurden in ihren Karrieren mit jeweils vier BRITs an einem Abend ausgezeichnet.

Direkt hinter Charli befand sich am gestrigen Samstagabend (01. März) die US-amerikanische Popikone Chappell Roan, die für ‚Good Luck, Babe‘ mit dem BRIT-Award für den besten internationalen Song geehrt wurde. Damit konnte die relative Newcomerin Megastars wie Taylor Swift und Beyoncé abhängen, denen sie auch den Preis als beste internationale Künstlerin vor der Nase wegschnappte. Stormzy wurde als bester Hip Hop/Grime/Rap-Künstler ausgezeichnet und die Trophäe für den besten Newcomer ging an die Londoner Rockband The Last Dinner Party.

Das sind die Gewinner der diesjährigen BRIT-Awards:

Song of the Year with Mastercard:

Charli XCX – ‘Guess featuring Billie Eilish’

Best New Artist:

Myles Smith

Artist of the Year:

Charli XCX

Group of the Year:

Ezra Collective

International Group of the Year:

Fontaines D.C.

Dance Act promoted by Kiss:

Charli XCX

Pop Act promoted by Capital:

Jade

Hip Hop promoted by Capital Xtra:

Stormzy

R+B promoted by Kiss:

RAYE

Alternative/ Rock promoted by Absolute Radio:

Sam Fender

International Artist of the Year:

Chapell Roan

International Song of the Year

Chapell Roan – ‘Good Luck, Babe!’

Mastercard Album of the Year:

Charli XCX – ‘Brat’