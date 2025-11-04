Stars Rea Garvey: Süße Liebeserklärung an Ehefrau Josephine

Rea Garvey - Sept 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2025, 14:00 Uhr

Der Sänger und seine Frau sind noch immer verliebt wie am ersten Tag.

Rea Garvey berührt mit liebevollen Worten über seine Frau Josephine.

Der irische Sänger ist bereits seit über 25 Jahren mit der Deutsch-Rumänin liiert und hat mit ihr zwei Kinder. 2002 gab sich das Paar das Jawort. Im Gespräch mit ‚Bunte‘ plauderte der 52-Jährige aus, wie sich die beiden damals kennenlernten. „Ich war 27, sie 22. Am Anfang war ihre Stimme am Telefon, in die ich mich sofort verliebte. Sie klang so natürlich und so sexy“, schwärmte er. Josephine sei dann seine Managerin geworden: „Sie ist eine supererfolgreiche Geschäftsfrau.“

Doch leicht machte sie es dem Musiker nicht. „Ich musste ganz schön um sie kämpfen“, enthüllte Rea. „Aber nach einem Monat waren wir auch in der Liebe zusammen. Die ersten drei Jahre haben wir das geheim gehalten.“ Seit vielen Jahren ist das Paar unzertrennlich. „Wir teilen unser Leben. Teilen ist das Schönste in der Liebe. Und das mit uns ist forever, Josephine ist mein Supergirl“, verriet der ‚The Voice of Germany‘-Coach. „Und wir wachsen immer noch – nach 25 Jahren. Es wird nie langweilig.“

Besonders der gleiche Sinn für Humor verbinde das Paar. Die Beziehung mit Josephine bedeutete, dass Rea als junger Musiker in festen Händen war. Groupies hätten ihn jedoch nie interessiert, betonte der ehemalige Reamonn-Frontmann. „Ich definiere Rock ’n’ Roll auf eine andere Art. Frauen, die sich mir auf eine billige Weise anboten, waren für mich nie attraktiv“, stellte er klar. Zwar erhalte er manchmal hüllenlose Bilder von weiblichen Fans, doch das sei einfach „sinnlos“. Der Star offenbarte: „Josephine öffnet meine Post und kann über so etwas nur lachen.“