Stars Rebecca Gayheart dankt GoFundMe-Spendern nach Eric Danes Tod

Eric Dane and Rebecca Gayheart - 2017 - Butterfly Ball - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2026, 10:00 Uhr

Die Frau des verstorbenen 'Grey's Anatomy'-Schauspielers bedankt sich bei allen Spendern.

Rebecca Gayheart hat sich bei den Menschen bedankt, die ihre Familie finanziell unterstützt haben.

Die 54-jährige Schauspielerin teilte eine Reihe von Throwback-Fotos ihres verstorbenen Ehemanns Eric Dane – der am Donnerstag (19. Februar), zehn Monate nach Bekanntgabe seiner ALS-Diagnose, an der Krankheit starb – sowie Bilder ihrer Töchter Billie (15) und Georgia (14).

Dazu veröffentlichte sie eine kurze Dankesbotschaft für die Spenden an eine GoFundMe-Kampagne, die zu Ehren des ‚Grey’s Anatomy‘-Stars nach seinem Tod eingerichtet wurde, um die finanzielle Belastung der Familie zu lindern. Rebecca teilte einen Screenshot der Spendenseite und den Link zur Kampagne und schrieb schlicht: „Danke an alle.“

Erics Freund Mike McGuiness verteidigte die GoFundMe-Aktion kürzlich. Er schrieb am Freitag (20. Februar) auf Instagram: „Mein Freund von fast zwei Jahrzehnten hat uns nach einem brutalen Kampf gegen ALS verlassen. Ich bin eigentlich derjenige, der allem etwas Positives abgewinnen kann. Aber das hier hat mich gebrochen. COVID und ALS haben sein Arbeitsleben schwer getroffen, und leider konnte er seiner Familie nicht die Mittel hinterlassen, die er sich erhofft hatte. Eine GoFundMe-Seite wird eingerichtet, und ich werde sie in meiner Story teilen – für alle, die helfen können.“

Unterdessen wurde nach Erics Tod bekannt, dass er auch von Johnny Depp finanziell unterstützt worden war. Der Hollywoodstar soll dem Schauspieler eines seiner Häuser praktisch mietfrei überlassen haben. Ein Insider verriet der ‚New York Post‘: „Eric hatte eine Sorge weniger. Er lebte im Grunde mietfrei in einem von Johnnys Häusern oberhalb des Sunset Strip. Johnny sagte ihm, er solle zahlen, was er könne – oder eben nicht. Johnny wollte die finanzielle Last erleichtern.“