"Lindenstraße"-Star teilt Babyfoto Rebecca Siemoneit-Barum: Sie ist mit 46 Jahren Großmutter geworden

Rebecca Siemoneit-Barum wurde durch die "Lindenstraße" bekannt. (ae/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 06:33 Uhr

Sie ist jung Mutter geworden - und nun auch jung Großmutter. Mit 46 Jahren darf Rebecca Siemoneit-Barum sich über ein Enkelkind freuen. Oma möchte der Star aus der früheren Serie "Lindenstraße" aber lieber nicht genannt werden...

Große Freude bei "Lindenstraße"-Star Rebecca Siemoneit-Barum (46): Ihr Enkelkind ist zur Welt gekommen. Ihr Sohn Joshua Bauer, den sie im Alter von 20 Jahren bekam, machte sie früh zur Großmutter.

Video News

"Call me Nanna"

In ihrer Instagramstory postete die Schauspielerin am 9. April ein Foto der Babyhand und schrieb dazu: "Call me Nanna", also so viel wie "Nennt mich Oma". Bereits zuvor hatte Siemoneit-Barum angekündigt, dass sie von ihrem Enkel Nanna genannt werden möchte. Wie das Namensband des Kindes verrät, handelt es sich wohl um einen Enkelsohn, der Henry heißt. Er kam demnach am 8. April zur Welt und ist 3200 Gramm schwer.

Die frisch gebackene stolze Großmutter spielte von 1990 bis 2020 in der Serie "Lindenstraße" die Figur Iphigenie "Iffi" Zenker. Im Herbst batte sie gegenüber "Bild" verraten, dass Familiennachwuchs im Anmarsch ist. Die ganze Familie sei "völlig aus dem Häuschen". Sie könne sich "gar keine Babys mehr ansehen, ohne sofort zu überlegen, wie wohl mein Enkelkind aussehen wird". Nun kann sie den Kleinen endlich anschauen und im Arm halten. Sie hoffte im "Bild"-Interview, dass sie ganz viel Zeit mit ihrem Sohn, seiner Partnerin und dem Baby verbringen könne

Junge Großeltern

Rebecca Siemoneit-Barum gesellt sich damit zu den Promis, die recht jung Großeltern geworden sind. Das waren zuletzt zum Beispiel Moderatorin Michelle Hunziker (47), die ebenfalls mit 46 Jahren Oma wurde und Schauspielerin Claudelle Deckert (50) mit 49 Jahren. Schauspieler Felix von Jascheroff hat sogar schon im Alter von 41 Jahren einen Enkelsohn.