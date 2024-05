Stars Rebel Wilson: Als Kind war sie schüchtern

Bang Showbiz | 02.05.2024, 13:30 Uhr

Rebel Wilson war in ihrer Kindheit „so schmerzhaft schüchtern“.

Die 43-jährige Schauspielerin hatte in ihrer Kindheit immer „Schwierigkeiten, sich auszudrücken“ und beschloss als Mitt-Teenagerin, etwas zu ändern, weil sie sich mit ihrem mangelnden Selbstvertrauen nicht länger wie im Gefängnis fühlen wollte.

In der britischen Fernsehsendung ‚This Morning‘ erklärte sie: „Ich war so schmerzhaft schüchtern, ich wurde so geboren. Und das war etwas, das ich an mir ändern wollte, aber ich wusste nicht, wie. Eines Tages aß ich allein in der Bibliothek zu Mittag und las diesen Artikel, in dem stand, dass die Persönlichkeit, die man mit 15 hat, die Persönlichkeit fürs Leben ist. Und ich dachte: ‚Oh, ich will aber nicht…‘ Es ist nicht so, dass es falsch wäre, schüchtern zu sein, aber ich konnte mich einfach nicht richtig ausdrücken und fühlte mich manchmal wie in einem Gefängnis. Und deshalb wollte ich lernen.” Sie fügte hinzu: „Also dachte ich: ‚Na gut, ich habe ja noch etwas Zeit‘, und da stieß ich auf eine Sporttasche voller Kassetten, die mein Vater hatte und auf denen alle möglichen Tipps standen, wie man sein Leben verbessern kann. Ich schätze, es waren eine Art Motivationskassetten. Er hatte sie einfach hinten im Auto und ich fing an, sie mir anzuhören.“

Die ‘Pitch Perfect’-Darstellerin “zwang“ sich schließlich dazu, Dinge zu tun, wie mit Fremden zu sprechen. Und obwohl es anfangs „wirklich unangenehm“ war, überwand sie schließlich ihre Schüchternheit und wurde zu einem der „beliebtesten“ Mädchen in ihrer Schule.