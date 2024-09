Stars Rebel Wilson: Hochzeit auf Sardinien?

Bang Showbiz | 03.09.2024, 10:00 Uhr

Rebel Wilson will angeblich noch diesen Monat auf Sardinien den Bund fürs Leben schließen.

Die ‚Pitch Perfect’-Darstellerin (44) und ihre Verlobte Ramona Agruma wollten eigentlich 2025 vor den Traualtar treten, doch nun wurden Gerüchte laut, dass sie ihre Hochzeit vorverlegt haben und eine intime Zeremonie am Mittelmeer planen. Ein Insider sagte gegenüber ‘DailyMail.com‘: „Rebel will nicht länger warten, sie ist glücklich, diesen Monat zu heiraten, weil sie sehr in Ramona verliebt ist und sie heiraten möchte. Es wird eine kleine Zeremonie im engsten Freundes- und Familienkreis sein, und auch sehr elegant. Außerdem hat sie in letzter Zeit so viel schlechte Presse gehabt, dass sie zur Abwechslung gerne etwas nette Presse empfangen würde.“ Rebel und die Schmuckdesignerin Ramona, mit der sie die zweijährige Tochter Royce haben, gaben im Februar 2023 bekannt, dass sie sich auf einer Reise nach Disneyland in Kalifornien verlobt haben, nachdem sie sich 2021 kennengelernt hatten.

Rebel hat offen über ihr Liebesleben gesprochen und erzählt, wie sie mit 35 Jahren ihre Jungfräulichkeit verloren hat. Die ‚Bridesmaids‘-Darstellerin erzählte in ihrer Autobiografie ‚Rebel Rising‘, dass der Schauspieler und Komiker Mickey Gooch Jr., heute 38, ihr allererster Sexualpartner war.