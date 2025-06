Film Rebel Wilson will Hochzeit für ‚Pitch Perfect‘-Figur im nächsten Film

Rebel Wilson - June 2025 - Avalon - Bride Hard LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2025, 11:38 Uhr

Rebel Wilson hofft, dass ihre ‚Pitch Perfect‘-Figur Fat Amy im nächsten Film heiratet.

Die Schauspielerin spielte Amy im Originalfilm sowie in zwei Fortsetzungen und wünscht sich, dass ein vierter Teil nächstes Jahr in Produktion geht. Ihr großer Wunsch für das Projekt: Ihre Figur soll die Liebe finden und vor den Traualtar treten.

Auf die Frage, was als Nächstes für Fat Amy ansteht, sagte Rebel gegenüber ‚Variety‘: „Ich finde, es sollte eine Hochzeit geben.“ Rebel deutete außerdem an, dass jemand aus dem Cast beim vierten Film Regie führen könnte. Sie erklärte: „Viele von uns sind inzwischen selbst Regisseurinnen. Es gibt viele Kandidatinnen – Anna Kendrick, Brittany Snow, Kay Cannon, die ursprüngliche Drehbuchautorin, und Elizabeth Banks. Wir werden sehen.“

Bezüglich des Timings fügt Rebel hinzu, dass sie aber erst im nächsten Jahr Zeit für einen vierten ‚Pitch Perfect‘-Film habe: „Ich bin gerade dabei, einen weiteren Film zu drehen, der mich bis Anfang nächsten Jahres beschäftigt. Hoffentlich geht ‚Pitch Perfect 4‘ dann nächstes Jahr in Produktion.“

Rebel sprach über ihre Wünsche für den neuen Film während der Promotion für ihr aktuelles Projekt ‚Bride Hard‘, in dem sie erneut mit ihrem ‚Pitch Perfect‘-Co-Star Anna Camp zusammenarbeitet – und Rebel gab zu, dass ihre echte Freundschaft ihnen vor der Kamera geholfen habe. Sie sagte: „Wir spielen in diesem Film eine etwas andere Dynamik. In ‚Pitch Perfect‘ ist sie sehr kontrolliert, und ich bin mehr – wie wir in der Comedy sagen – die wavy line. In ‚Bride Hard‘ bin ich als Agentin eher die straight line, und sie ist die wavy line – spielt eine etwas verpeilte Braut. Es ist schön, unsere Rollen mal zu tauschen.“