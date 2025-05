Stars Rebel Wilson: Hollywood nahm sie nach ihrer Gewichtsabnahme anders wahr

Rebel Wilson erzählte, dass sie in Hollywood „anders wahrgenommen“ worden sei, sobald sie abnahm.

Die 45-jährige Schauspielerin wurde für ihre Comedy-Rollen wie die der Fat Amy in ‚Pitch Perfect‘ und der Brynn in ‚Brautalarm‘ bekannt, doch nachdem sie ihre Pfunde verlor, seien ihr auch „ernsthaftere“ Parts in Dramen angeboten worden.

Wilson verriet in einem Interview mit SirusXM: „Als ich 2020 stark abgenommen habe, so um die 30 bis 40 Kilo, bekam ich ab diesem Zeitpunkt ernsthaftere Rollen angeboten. Ich drehte diesen britischen Indie-Film, der sich ernsthaft mit traumatischen Hirnverletzungen auseinandergesetzt hat, und jetzt spiele ich Lady Capulet [in ‚Julia und Romeo‘).“ Die Darstellerin fügte hinzu, dass sie es „geliebt“ habe, die Fat Amy in den ‚Pitch Perfect‘-Filmen zu spielen. Rebel sagte: „Ich habe es geliebt, die Fat Amy in den ‚Pitch Perfect‘-Filmen zu verkörpern, es ist so cool gewesen. Das trifft in vielerlei Hinsicht immer noch auf mich zu, aber ich schätze, als ich abgenommen habe, haben die Leute damit angefangen, mich etwas anders wahrzunehmen.“ Die ‚Senior Year‘-Prominente erinnerte sich daran, dass sie am Anfang ihrer Karriere eher eine „seriöse Schauspielerin“ sein wollte, aber dank ihrer Comedy-Fähigkeiten seien ihr Rollen in Komödien angeboten worden.