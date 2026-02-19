Musik Red Hot Chili Peppers arbeiten an erstem Album seit vier Jahren

Red Hot Chili Peppers - Emirates Old Trafford June 22 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 18:00 Uhr

Die Red Hot Chili Peppers bereiten still und leise ihr nächstes Kapitel vor.

Mit seinem Solo-Debüt ‚Honora‘, das im März erscheint, deutete Bassist Flea an, dass die Band an ihrem ersten Studioalbum seit den beiden Veröffentlichungen von 2022 – ‚Unlimited Love‘ und ‚Return of the Dream Canteen‘ – arbeitet.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚MOJO‘ sagte er, dass er und Gitarrist John Frusciante intensiv an neuem Material arbeiten und in Frusciantes Heimstudio schreiben und aufnehmen. Er erklärte: „Wir haben bei John geschrieben und aufgenommen, und die Musik fühlt sich großartig an. Sobald wir anfangen zu spielen, geht es darum, diesen magischen Groove zu finden und es richtig zu machen.“

Flea sprach außerdem über den Unterschied zwischen Soloarbeit und der Dynamik innerhalb der Band, die er mit einer Beziehung zwischen vier Menschen verglich. Er sagte: „Es ist, als wäre man in einer Ehe mit vier Personen. Es verändert sich ständig, bringt immer neue Dinge mit sich, mit denen man umgehen muss.“ Egos seien dabei zwar unvermeidlich und seines sei genauso groß und verletzlich wie das der anderen Musiker auch, aber: „Es gehört zu mir. Es ist lebendig, es ist schön, und es verändert ständig seine Form.“

Anthony Kiedis und seine Bandkollegen distanzierten sich zuletzt von einer kommenden Dokumentation über ihren verstorbenen Mitbegründer Hillel Slovak. In einem Statement erklärten sie: „Liebe Menschen des Universums, vor etwa einem Jahr wurden wir gebeten, für eine Dokumentation über Hillel Slovak interviewt zu werden. Er war Gründungsmitglied der Gruppe, ein großartiger Gitarrist und ein Freund.“ Aus Liebe und Respekt vor Hillel und seinem Andenken habe man zugestimmt, doch die Dokumentation werde nun plötzlich als Red-Hot-Chili-Peppers-Dokumentation beworben. Das sei reines Marketing, wie sich die Band beschwerte: „Wir hatten kreativ nichts damit zu tun. Wir haben noch nie eine Red-Hot-Chili-Peppers-Dokumentation gemacht.“ Die Band hofft dennoch, dass der Film Interesse an Slovaks Leben und Werk weckt.