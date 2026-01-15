Musik Red Hot Chili Peppers-Star Flea kündigt Solo-Debütalbum an

Flea - Mad Cool 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2026, 14:00 Uhr

Der Bassist veröffentlicht im März seine erste Platte als Solokünstler.

Red Hot Chili Peppers-Bassist Flea hat Details zu seinem Solo-Debütalbum enthüllt.

Der ‚Under The Bridge‘-Star – der letzten Monat seine erste Single ‚A Plea‘ veröffentlichte – wird am 27. März das zehn Titel umfassende Album ‚Honora‘ herausbringen. Außerdem bestätigte er Live-Termine in Nordamerika, Europa und Großbritannien. Flea spielte auf dem Album Bass und Trompete und holte sich eine „Eliteband moderner Jazz-Visionäre“ für die Aufnahmen, ergänzt durch besondere Gastvokalisten wie Nick Cave und Thom Yorke von Radiohead.

Zur ‚Honora‘-Band gehören Produzent und Saxophonist Josh Johnson, Schlagzeuger Deantoni Parks, Gitarrist Jeff Parker und Bassistin Anna Butterss. Ebenfalls beteiligt sind Musiker wie Mauro Refosco – der zuvor mit David Byrne und Atoms For Peace gearbeitet hat – sowie Nate Walcott von Bright Eyes. Neben sechs Originalkompositionen wird die Sammlung auch Interpretationen von Songs unter anderem von Frank Ocean, Jimmy Webb und George Clinton enthalten.

Am Mittwoch (14. Januar) veröffentlichte Flea die neue Single ‚Traffic Lights‘, die gemeinsam mit Johnson und Yorke geschrieben wurde. Über den Song sagte er: „Deantoni und ich spielten das, was später ‚Traffic Lights‘ wurde, am ersten Tag. Irgendetwas daran erinnerte mich an Atoms For Peace, also schickte ich es zu Thom. Allein schon weil ich ihn kenne, dachte ich, das wäre ein Rhythmus und eine Sensibilität, mit der er etwas anfangen könnte. Und ich hatte recht, er konnte es.“

Am 7. Mai startet Flea eine intime Tour zur Promotion des Albums, beginnend mit sechs Terminen in Nordamerika. Danach folgen Auftritte in Berlin, Amsterdam, London und Paris. Tickets für alle Shows sind ab dem 23. Januar erhältlich.