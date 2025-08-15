Stars Reese Witherspoon: Arbeitsalltag als alleinerziehende Mutter brachte sie zum Weinen

Reese Witherspoon - Emmys 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2025, 11:00 Uhr

Reese Witherspoon sprach darüber, dass sie „wahnsinnig müde“ gewesen sei und „weinte“, als sie als alleinerziehende Mutter „14 bis 17 Stunden am Tag arbeitete“.

Die ‚Natürlich blond‘-Schauspielerin sprach offen über die Erziehung ihrer beiden Kinder Ava (25) und Deacon (21) nach der Trennung von ihrem Ex-Partner Ryan Phillippe im Jahr 2006.

Die Darstellerin habe versucht, in dieser Zeit ihre Karriere in Hollywood aufrechtzuerhalten und gestand, dass sie sich dadurch komplett ausgelaugt gefühlt habe. In einem Beitrag auf Instagram teilte die 49-jährige Reese eine Reihe von Fotos von sich mit ihren Kindern, als diese jünger waren, und enthüllte, dass es „manchmal wirklich hart“ war. Witherspoon schrieb: „Jemand fragte mich danach, wie es aussieht, drei Kinder großzuziehen und eine Karriere in Hollywood aufzubauen … Es sah aus, als würden wir viel Zeit zusammen im Wohnwagen verbringen … Es sah aus, als wären wir immer zusammen unterwegs …“ Die Prominente fügte hinzu, dass sie als alleinerziehende Mutter „manchmal die ganze Nacht geweint“ habe. Reese sagte: „Ich habe geweint, als ich 14 bis 17 Stunden gearbeitet habe, manchmal die ganze Nacht durch, und ich bin trotzdem früh aufgewacht, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Ich war wahnsinnig müde.“