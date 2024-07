Mit deutschem Finanzier gesichtet Reese Witherspoon: Datet sie ein Jahr nach ihrer Scheidung wieder?

Reese Witherspoon sorgte im März 2023 mit ihrer Trennung von Ehemann Jim Toth für Überraschung. (the/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 13:23 Uhr

Reese Witherspoon wurde mit einem deutschen Finanzier in New York gesichtet. Ist sie ein Jahr nach ihrer Scheidung von Jim Tooth wieder bereit für eine neue Liebe?

Ein Jahr nach ihrer Scheidung scheint es Medienberichten zufolge offenbar einen neuen Mann im Leben der Schauspielerin Reese Witherspoon (48) zu geben. Wie das britische Online-Portal "Daily Mail" berichtet, wurde der Hollywoodstar in New York zusammen mit dem deutschen Finanzier Oliver Haarmann (56) gesichtet. Demnach wurden die beiden innerhalb einer Woche zweimal zusammen gesehen. Fotos zeigen die beiden in eine Unterhaltung vertieft auf den Straßen New York Citys.

Bislang kein offizielles Statement

Man habe bei Witherspoons Team, um ein Statement gebeten, was bislang allerdings noch ausgeblieben sei. Bei Haarmann handele es sich um einen aus Deutschland stammenden Geschäftsmann, der Gründungspartner der Private-Equity-Investmentfirma Searchlight Capital Partners sei. Er war in der Vergangenheit mit der amerikanischen Geschäftsfrau Mala Gaonkar (54) verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne.

Witherspoon war von 2011 bis 2023 zuletzt mit ihrem zweiten Ehemann Jim Toth (54) verheiratet. Das Paar hat zusammen Sohn Tennessee (11). Zuvor war die Schauspielerin in erster Ehe von 1999 bis 2008 mit ihrem Kollegen Ryan Phillippe (49) verheiratet, mit dem sie zusammen im Film "Eiskalte Engel" vor der Kamera stand. Mit ihm hat sie ihre beiden älteren Kinder Ava (24) und Deacon (20).