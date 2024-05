Amazon Prime Video gibt Serie in Auftrag Reese Witherspoon: Prequel-Serie zu „Natürlich blond“ bestätigt

Reese Witherspoon zeigt sich begeistert darüber, die "Natürlich blond"-Hauptfigur Elle Woods wieder zum Leben zu erwecken (tj/spot)

SpotOn News | 15.05.2024, 18:57 Uhr

Anfang April wurde bekannt, dass die US-Schauspielerin Reese Witherspoon an einer Serien-Adaption der Kinofilm-Reihe "Natürlich blond" arbeitet. Nun gab der Streamingdienst Amazon Prime Video bekannt, dass das Projekt mit dem Titel "Elle" in trockenen Tüchern ist.

Vor rund anderthalb Monaten versetzte die Nachricht, dass Reese Witherspoon (48) ein Serien-Spin-Off ihrer beliebten "Natürlich blond"-Filmreihe vorbereitet, die Fans des Hollywoodstars in Verzückung. Bislang wurde lediglich bekannt, dass die Serie die Hauptfigur Elle Woods in ihrer Schulzeit, vor den in den Filmen geschilderten Ereignissen, begleiten wird. Auf einer Veranstaltung des Streamingdienstes Amazon Prime Video und auf ihrem Instagram-Account bestätigte die Schauspielerin am gestrigen 14. Mai, dass die Serie nun offiziell bestellt sei.

Durchbruch mit "Natürlich blond" im Jahr 2001

Mit "Natürlich blond" gelang Witherspoon im Jahr 2001 der endgültige Aufstieg in die höchste Liga der Hollywoodstars. In dem Film verkörperte die kultige Blondine die modebewusste Studentin Elle Woods, die beschließt, in Harvard Jura zu studieren, um ihren Freund zurückzugewinnen. Ausgerechnet mit ihm und seiner neuen Freundin muss sie schließlich einen mysteriösen Mordfall aufklären, wobei ihre speziellen Modekenntnisse entscheidend zur Lösung des Falls beitragen. In "Natürlich blond 2" schlüpfte Witherspoon abermals in die Rolle der stets in knalliges Pink gehüllten Elle, in "Natürlich blond 3 – Jetzt geht's doppelt weiter" (2009), der sich um die Cousinen von Elle Woods drehte, trat sie nicht mehr als Schauspielerin, sondern nur noch als Produzentin in Erscheinung.

Am gestrigen 14. Mai schlüpfte die Schauspielerin noch einmal in ihr ikonisches pinkes Film-Outfit, um bei einer "Upfronts"-Veranstaltung von Amazon Prime Video die offizielle Bestellung der Prequel-Serie durch den Streamingdienst zu verkünden. In einem von "Variety" auf X veröffentlichten Video der Veranstaltung präsentierte sie die freudige Nachricht mit den Worten "Ich bin hier, um euch die großartigsten Neuigkeiten zu erzählen: Wir gehen mit Elle zurück auf die Highschool!".

Auf ihrem Instagram-Account ergänzte sie die Ankündigung mit einem Video, dass sie beim Anlegen ihres pinken Outfits vor der "Upfronts"-Show zeigt, zudem kommt kurz ein mit "Top Secret Script" beschriftetes Drehbuch zur geplanten Serie ins Bild. Witherspoons Kommentar dazu: "Bevor sie die berühmteste Vegetarierin mit dem Sternzeichen Zwilling wurde, die ihren Abschluss an der Harvard Law School macht, war sie ein ganz normales Highschool-Mädchen der Neunziger. Und ihr alle werdet sie kennenlernen, nächstes Jahr auf Prime Video. Ich bin so aufgeregt!"

Bisher ist nur bekannt, dass der Filmstar als Produzentin an dem Projekt beteiligt ist. Ob sie darin auch als Schauspielerin mitwirkt, wurde bisher nicht verraten. In den Kommentaren zu ihrem Instagram-Post fordern ihre Fans bereits, die Rolle der Elle Woods mit ihrer Model-Tochter Ava Elizabeth Phillippe (24) zu besetzen.