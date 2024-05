Überreicht von Prinz William Regisseur Ridley Scott erhält den höchsten britischen Verdienstorden

Ridley Scott mit seinem neuen Verdienstorden nach der Zeremonie auf Schloss Windsor. (the/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 15:52 Uhr

Das Knight Grand Cross zu erhalten, ist eine große Ehre im britischen Königreich. Nun durfte sich Regisseur Ridley Scott über den höchsten Verdienstorden freuen - überreicht von Prinz William.

2003 wurde Ridley Scott (86) von Queen Elizabeth II. (1926 – 2022) zum Ritter geschlagen. Über zwanzig Jahre später darf sich der britische Regisseur und Filmproduzent über eine weitere Auszeichnung des britischen Königshauses freuen – dieses Mal aus den Händen des aktuellen Thronfolgers Prinz William (41). Am Mittwoch (8. Mai) ernannte der Enkel der verstorbenen Monarchin den 86-Jährigen zum "Knight Grand Cross of the Order of the British Empire". Scott ist damit Träger des höchsten britischen Verdienstordens.

Ausgezeichnet für seine Verdienste in der Filmindustrie

Auf Fotos der Zeremonie auf Schloss Windsor ist zu sehen, wie Scott stolz seinen neuen Orden aus den Händen von Prinz William entgegennimmt. Das britische Königshaus zeichnete den Regisseur von Kultfilmen wie "Alien", "Blade Runner" und "Gladiator" damit für seine Verdienste um die Filmindustrie im Vereinigten Königreich aus.

Ende des Jahres 2023 hatte König Charles III. (75) mit der Liste der sogenannten "New Year Honours" bereits verkündet, dass Scott sich in diesem Jahr über die neue Ehre freuen darf. Die Ehrung wird jedes Jahr Menschen aus dem öffentlichen Leben oder Privatpersonen zuteil, die sich auf besondere Art und Weise in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben.

Zusammen mit Ridley Scott wurden zudem einige weitere Personen mit einem Verdienstorden ausgezeichnet: Unter anderem durften sich auch die britische Fußballspielerin Mary Earps (31) sowie die britische Fußball-Legende Peter Shilton (74) über einen Orden und den Titel "Member of the Order of the British Empire" freuen.

Für Prinz William stehen in den nächsten Tagen weitere royale Termine an: Laut "Daily Mail" wird er am Donnerstag und Freitag für einen zweitägigen Besuch im Herzogtum Cornwall zu Gast sein. Es ist das erste Mal, dass er über Nacht wegbleibt, seit seine Ehefrau, Prinzessin Kate (42), ihre Krebsdiagnose erhalten hat.