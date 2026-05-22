Stars ‚Respektlos‘: Oliver Pocher kritisiert Verhalten von Ex-Frau Amira Aly

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 14:00 Uhr

Der Comedian ist sauer, weil ihm seine Ex-Frau nichts von ihrer dritten Schwangerschaft erzählt hat.

Oliver Pocher teilt gegen Amira Aly aus.

Der Comedian rechnet in seinem Podcast ‚Die Patchwork Boys‘ mit seiner Ex-Frau ab. Die Moderatorin hatte kürzlich verkündet, dass sie mit ihrem Partner Christian Düren ein gemeinsames Kind erwartet. Zusammen mit Olli hat Amira bereits zwei Söhne, die fünf und sechs Jahre alt sind. Dass er von ihrer dritten Schwangerschaft aus den Medien erfuhr, stößt den 48-Jährigen sauer auf. „Amira ist schwanger. Also – so stand es in der Zeitung. Ich habe es bisher persönlich noch nicht bestätigt bekommen. Ich habe keine Ahnung“, ärgerte er sich im Gespräch mit Pietro Lombardi und seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden.

Besonders stört Olli, dass Amira offenbar ausreichend Gelegenheit hatte, die wichtigen News mit ihm zu teilen. „Ich habe sie an dem Tag, als es rausgekommen ist, noch gesehen. Sowohl gesehen als auch nochmal telefoniert“, betonte er. „Also, es gab ja eine Chance, dass man sagt, warte ganz kurz, irgendwas muss ich dir noch…, irgendwas war… Ich bin schwanger. Das kann man ja zumindest erwähnen.“ Auch seitdem habe es kein klärendes Gespräch zwischen ihnen gegeben. Der Moderator habe „nicht mal die Chance“ dazu gehabt.

Zudem habe er nicht gewusst, ob die gemeinsamen Söhne bereits von Amiras Schwangerschaft wussten. „Ich finde, da gehört es auch dazu, dass man abspricht, wie man das den Kindern gegenüber kommuniziert“, klagte er. Der Comedy-Star wollte sich auch nicht von seinen Gesprächspartnern beruhigen lassen.

„Eure Lullikacke geht mir einfach auf den Sack, wenn man sagt, wir müssen alle gut sein, wir müssen uns gegenseitig gratulieren. Müssen wir nicht“, stellte Olli klar. Das Verhalten seiner Ex finde er „besch***en und respektlos“. Auch Sandy Meyer-Wölden befand, „dass die engste Familie solche Dinge nicht aus der Zeitung“ erfahren sollte.