Stars Pietro Lombardi ist unzufrieden mit seinem Liebesleben

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 14:00 Uhr

Pietro Lombardi ist unzufrieden mit seinem Liebesleben.

Pietro Lombardi hat in seinem Podcast ‚Patchwork Boys‘ ungewöhnlich offen über sein Privatleben gesprochen.

Gemeinsam mit Moderator und Comedian Oliver Pocher sprach der Sänger über Beziehungen, Familienalltag und fehlende Zweisamkeit. Dabei machte der ehemalige ‚Deutschland sucht den Superstar‘-Gewinner ein überraschend intimes Geständnis: Seit rund sieben Monaten herrsche bei ihm Flaute im Bett. Der Musiker sprach offen darüber, dass sein Liebesleben derzeit kaum stattfinde und der Alltag mit Kindern vieles verändere.

Im Gespräch mit Oliver Pocher wurde schnell deutlich, dass beide Männer ähnliche Ansichten vertreten, wenn es um Sexualität in langjährigen Beziehungen geht. Besonders Eltern würden häufig erleben, dass Romantik und intime Momente im stressigen Familienleben zu kurz kommen. Pocher erklärte dazu: „Zweimal die Woche wäre ja Wahnsinn.“ Für den Comedian sei regelmäßiger Sex im Alltag mit Kindern eher Wunschdenken als Realität. Pietro Lombardi stimmte seinem Podcast-Kollegen sofort zu und ergänzte: „Mit Kindern ist schon ein anderes Game.“

Die beiden Moderatoren beschrieben, wie sehr sich Prioritäten verändern, sobald Familie und Verantwortung den Alltag bestimmen. Schlafmangel, Termine und die Betreuung der Kinder würden häufig dafür sorgen, dass Paarzeit auf der Strecke bleibe. Dabei machten beide deutlich, dass dieses Thema viele Eltern betreffe und oft tabuisiert werde. Auch Pietros Ex Laura Maria Rypa, von der der Sänger erst kürzlich behauptete, sie berühmt gemacht zu haben, weiß, dass Karriere und Kinder wenig Zeit für Romantik lassen. Sie erklärte auf Social Media: „Ich habe gemerkt, wie ausgelaugt ich bin.“