Film Rian Johnson will Meryl Streep für nächsten ‚Knives Out‘-Film

Rian Johnson at Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery premiere - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2025, 11:00 Uhr

Der Regisseur würde die Hollywood-Ikone gerne für den vierten Teil der Krimireihe verpflichten.

Rian Johnson möchte, dass Meryl Streep in seinem nächsten ‚Knives Out‘-Film mitspielt, weil sie „es großartig machen würde“.

Der Regisseur hat bisher drei Filme der Krimreihe gedreht, in denen Daniel Craig als Privatdetektiv Benoit Blanc die Ensemblebesetzung anführt. Vor dem vierten Film wird Johnson eine Pause einlegen, um andere Projekte zu verfolgen. Nun enthüllte der 51-Jährige, dass er sich eine Zusage von Streep wünscht. „Ich habe das Gefühl, Meryl Streep würde es großartig machen“, verriet er gegenüber ‚Variety‘. „Sie wurde dafür geboren, in einem dieser Filme mitzuspielen; sie ist urkomisch.“

Johnson räumte jedoch ein, dass es schwierig sein könnte, die Schauspielerin an Bord zu holen. „Ich kenne sie überhaupt nicht“, gab er zu. Kerry Washington, die im dritten Film ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ mitspielt, erklärte, dass sie Streep ermutigen würde, sich der Besetzung anzuschließen, nachdem sie bereits 2020 im Film ‚The Prom‘ mit ihr zusammengearbeitet hatte. „Wenn man Leute fragt, wie es ist, in diesen Filmen mitzuspielen, sagen alle, es sei einfach ein Traum. Deshalb würde ich sie ermutigen“, sagte die ‚Scandal‘-Darstellerin.

Johnson bekräftigte außerdem seinen Plan, sich eine Weile von der ‚Knives Out‘-Reihe zurückzuziehen, um Daniel Craig „eine kleine Pause“ zu gönnen. „Es ist definitiv nicht, weil ich ausgebrannt bin. Tatsächlich fühle ich mich nach diesem Film energiegeladen. Ich bin gespannt auf die Möglichkeiten: ‚Okay, wenn wir das schaffen, was können wir sonst noch mit dem Krimi-Genre machen?'“, erzählte er. Gleichzeitig gefällt ihm die Idee, an neuen Projekten zu arbeiten. „Ich dachte: ‚Nun, ich habe drei dieser Filme hintereinander gemacht. Ich gebe Daniel eine kleine Pause von mir und gehe und mache etwas anderes'“, verriet der Filmemacher.