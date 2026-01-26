Film Rian Johnson würde sich ‚gesegnet fühlen‘, einen weiteren ‚Star Wars‘-Film zu inszenieren

Rian Johnson at Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery premiere - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.01.2026, 11:00 Uhr

Rian Johnson würde sich „gesegnet fühlen“, noch einmal einen ‚Star Wars‘-Film zu drehen.

Der 52-jährige Regisseur war für den Blockbuster ‚Star Wars: Die letzten Jedi‘ aus dem Jahr 2017 verantwortlich. Die frühere Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy hatte jedoch kürzlich Zweifel daran geäußert, ob Rian zum Franchise zurückkehren würde, und behauptet, er sei durch die „Online-Negativität“ der Fans abgeschreckt worden. Diese Kommentare veranlassten den Regisseur zu einem Dementi – und nun betont er, dass er sehr gern zurückkehren würde, da er seit seiner Mitarbeit sogar ein „noch größerer“ Fan der Reihe sei. Bei einem Auftritt im ‚Variety Studio‘ auf dem Sundance Film Festival in Utah erklärte Rian: „Ich hatte die beste Zeit meines Lebens dabei [bei ‚Die letzten Jedi‘]. Ich bin jetzt ein noch größerer ‚Star Wars‘-Fan als zu Beginn. Ich würde mich gesegnet fühlen, wenn das jemals wieder passieren sollte.“

Er sprach auch über Kennedys Abschied von der ‚Star Wars‘-Produktionsfirma Lucasfilm und fügte hinzu: „Ich liebe Kathy. Ich bin gespannt zu sehen, was sie als Nächstes machen wird. Als ‚Star Wars‘-Fan ist es für mich immer am aufregendsten, wenn frische Stimmen und neue Filmemacher geholt werden, um neue Geschichten in dieser Welt zu erzählen. Darauf freue ich mich am meisten.“

Kennedy hatte zuvor eingeräumt, dass vor allem Johnsons voller Terminkalender – darunter seine ‚Knives Out‘-Reihe und weitere kommende Projekte – das größte Hindernis für eine Rückkehr zu ‚Star Wars‘ gewesen sei. Sie sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Sobald er den Netflix-Deal abgeschlossen hatte und anfing, die ‚Knives Out‘-Filme zu machen, hat das einen Großteil seiner Zeit in Anspruch genommen. […] Und dann glaube ich schon, dass ihn die Online-Negativität abgeschreckt hat. Ich finde, Rian hat einen der besten ‚Star Wars‘-Filme gemacht. Er ist ein brillanter Filmemacher, und er wurde verunsichert.“ Der Regisseur dementierte später jedoch, dass ihn die gespaltene Reaktion der Fans erschüttert habe, und bestritt, dass dies der Grund dafür gewesen sei, dass seine Pläne für eine eigenständige Trilogie ins Stocken gerieten. Auf X schrieb er schlicht: „LOL null abgeschreckt, sorry.“