Stars Riccardo Simonetti: Große Trauer um seinen Papa

Riccardo Simonetti - Avalon - 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.01.2026, 17:27 Uhr

Riccardo Simonetti (32) trauert um seinen Vater Italo Simonetti.

Der Moderator und Social-Media-Star machte den Tod seines geliebten Papas auf Instagram öffentlich und teilte mehrere innige Familienfotos, die ihn mit seinem Vater und teilweise auch mit seiner Mutter und seinem Partner zeigen. Dazu schrieb er sehr persönliche Worte, die vielen Fans unter die Haut gingen.

„Eines Tages wirst du aufwachen und erkennen, dass du alle Gespräche, die du jemals mit deinem Vater führen wirst, bereits geführt hast und dass du zum letzten Mal die Worte ‚Ich liebe dich, Papa‘ gesagt hast“, schrieb Riccardo zu den Bildern. Auch seine Hoffnung für den Vater formulierte er offen: „Wo auch immer du jetzt hingehst, ich hoffe, es ist friedlich, schön und einfach.“ In dem Post dankte er ihm zudem für das Leben: „Danke, dass du mich und meine Schwester auf diese Welt gebracht hast.“

Auf das erste Bild, auf dem sich Vater und Sohn innig in den Armen liegen, schrieb Riccardo nur die Worte „Gute Reise, Papa“, begleitet von einem Bildchen einer weißen Taube. Auf dem letzten Bild steht schlicht „Italo Simonetti 1956-2026“.

Unter dem Beitrag sammelten sich schnell zahlreiche Beileidsbekundungen. RTL-Urgestein Frauke Ludowig, Reality-Star Evelyn Burdecki, Moderatorin Jana Ina Zarrella, Dragqueen Bambi Mercury, Topmodel Alex Mariah Peter und viele Fans schickten tröstende Worte und Herzen.

Riccardo, der 2024 seinen langjährigen Partner Steven geheiratet hat, sprach in der Vergangenheit immer wieder offen über seine Wurzeln und darüber, wie wichtig ihm ehrliche Gespräche und familiärer Rückhalt sind. Der Tod seines Vaters trifft ihn nun sicherlich besonders tief.