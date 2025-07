Stars Richard Gere: Scharfe Kritik von Paul Simons Tochter wegen Abrisses ihres Elternhauses

Richard Gere at City Harvest 2025 Gala - Avalon - April 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2025, 09:00 Uhr

Der Star ist von der Tochter des Prominenten wegen des Abrisses ihres Elternhauses scharf kritisiert worden.

Richard Gere ist von Paul Simons Tochter wegen des Abrisses ihres Elternhauses scharf kritisiert worden.

Der 74-jährige Schauspieler wurde von Lulu Simon scharf kritisiert, die dem Star in den sozialen Medien vorwarf, mit dem Abriss ihres Elternhauses ein ihrer Familie gegebenes Versprechen gebrochen zu haben.

Die 30-jährige Lulu verkündete auf ihrem Account auf Instagram: „Falls sich jemand fragt, ob ich Richard Gere immer noch hasse – das tue ich!“ Lulu ist die Tochter des 82-jährigen Paul Simon und der 58-jährigen Edie Brickell und ärgert sich über Richards Entscheidung, das Anwesen ihrer Eltern in New Canaan in Connecticut zu verkaufen. Der ‚Pretty Woman‘-Darsteller soll das 13 Hektar große Grundstück im Jahr 2022 für 10,8 Millionen US-Dollar gekauft haben. Lulu behauptete, dass Gere zuvor als „Kaufbedingung“ versprochen habe, das Land zu erhalten, was ein Versprechen ist, das er gebrochen habe, als er es im Oktober 2024 für 10,75 Millionen US-Dollar an Bauunternehmer weiterverkaufte. Die Prominente erklärte: „Er hat mein Elternhaus gekauft. Als Kaufbedingung versprach er, sich um das Grundstück zu kümmern. Er ist nie eingezogen, sondern hat es einfach in neun Grundstücken an einen Bauunternehmer verkauft :). Ich hasse ihn!“