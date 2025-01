Mit 13 Jahren gestorben Ricky Gervais trauert um „After Life“-Hündin

Ricky Gervais und seine treue Begleiterin in der beliebten Netflix-Serie "After Life". (obr/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 11:01 Uhr

Mit bewegenden Worten verabschiedet sich Ricky Gervais von seiner TV-Hündin Anti, die in der Netflix-Serie "After Life" seine treue Begleiterin war. Die deutsche Schäferhündin wurde 13 Jahre alt.

Die Trauer sitzt tief: Der britische Komiker und Schauspieler Ricky Gervais (63) muss sich von seiner geliebten TV-Hündin Vislor Antilly, genannt Anti, verabschieden. Die deutsche Schäferhündin, die in der erfolgreichen Netflix-Serie "After Life" seine treue Begleiterin Brandy spielte, ist im Alter von 13 Jahren friedlich in ihrem Zuhause in Oxfordshire eingeschlafen.

"Das sind so traurige Nachrichten", trauert Gervais auf Instagram. "Sie war 13 und ein sehr braves Mädchen", kommentiert der Schauspieler ein Bild, das ihn gemeinsam mit der TV-Hündin zeigt. "Anti war eine wunderschöne Seele", wird Gervais von mehreren britischen Medien zitiert. Der Star und seine vierbeinige Kollegin hätten sich "auf Anhieb verstanden". Die Dreharbeiten mit Anti hätten "After Life" zu seiner "liebsten Dreherfahrung aller Zeiten" gemacht. "Ich bin so froh, dass ich ihr hundertmal am Tag gesagt habe, was für ein braves Mädchen sie ist", so Gervais.

Eine beeindruckende Karriere

Anti wurde im April 2011 in Herefordshire im Vislor Dog Training Centre geboren. Ihre Trainer Travis und Ashley Foster hatten zuvor einen Auftritt in Christopher Nolans (54) "Batman: The Dark Knight". Mit zehn Wochen besuchte Anti sie bereits am Set – der Beginn einer beeindruckenden Film- und TV-Karriere.

Neben ihrer Hauptrolle in "After Life" war Anti auch in Hollywood-Blockbustern wie "Edge of Tomorrow" mit Tom Cruise (62) und "The Midnight Sky" mit George Clooney (63) zu sehen. Auch in TV-Shows wie "The Capture", "Doc Martin" oder "Britain's Got More Talent" war die talentierte Hündin zu bewundern.

"After Life" feiert weiter Erfolge

Ihren letzten Auftritt hatte Anti im Juli 2024 in der "Midsomer Murders"-Episode "The Debt Of Lies". Dort spielte sie einen pensionierten Polizeihund – danach ging sie selbst in den wohlverdienten Ruhestand. Die Serie "After Life", die von 2019 bis 2022 lief, feiert unterdessen weiter Erfolge. Wie Gervais erst im August verkündete, ist sie inzwischen "die meistgesehene britische Sitcom weltweit".

Besonders in Erinnerung bleiben wird Anti als Brandy in der Serie. Als treue Begleiterin half sie dem Lokalreporter Tony (Gervais) nach dem Tod seiner Frau wieder ins Leben zurückzufinden. Durch alle 18 Episoden der drei Staffeln war Anti an Gervais' Seite zu sehen.