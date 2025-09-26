Stars Ricky Hatton Statue-Idee von Stephen Webb unterstützt

Ricky Hatton - January 2024 - Famous - Cirque de Soleil Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 18:00 Uhr

Stephen Webb unterstützt die Idee, Ricky Hatton mit einer Statue zu ehren.

Nachdem der zweifache Weltmeister im Boxen am Sonntag (14. September) in seinem Haus in Hyde, Greater Manchester, Nordostengland, verstorben war, unterzeichneten tausende Menschen eine Online-Petition. Sie fordern, dass eine Bronzestatue von Hatton in seiner Heimatstadt aufgestellt wird.

Unterstützung für das Vorhaben kommt nun auch vom Rat des Tameside Metropolitan Borough, der für das Gebiet zuständig ist, sowie von TV-Persönlichkeit Stephen – der 2024 gemeinsam mit Ricky in der inzwischen eingestellten UK-Show ‚Dancing on Ice‘ auftreten sollte –, weil er glaubt, dass es ein „lieber“ Ort für die Menschen wäre, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Stephen sagte exklusiv zu BANG Showbiz: „Er sollte definitiv eine Statue bekommen. Das wäre eine liebevolle Sache.“

Leider schied Stephen vor Beginn der ‚Dancing on Ice‘-Staffel 2024 aus, weil er während des Trainings stürzte und sich den Knöchel brach. Doch in der Zeit, die er und Ricky gemeinsam auf dem Eis für die Vorbereitung verbrachten, sagte Stephen – der durch seine Reaktionen auf einige der meistdiskutierten Programme und Filme im UK-TV-Format ‚Gogglebox‘ berühmt wurde –, Ricky sei ein Gentleman gewesen. Stephen erinnerte sich: „Für mich bin ich nur aus ‚Gogglebox‘. Die Leute, mit denen ich bei ‚Dancing on Ice‘ war, sind alle Prominente. Ich bin nur ein Junge aus Kent, der zufällig in einer TV-Show gelandet ist. Aber Ricky war von Anfang an sehr herzlich zu mir und bezog mich ein.“

Wie der Rest des Vereinigten Königreichs war Stephen traurig über die Nachricht von Rickys Tod. Er sagte: „Es war ein echter Schock. Es war wirklich traurig zu hören, dass Ricky gestorben ist.“

Rickys langjähriger Manager Paul Speak war voller „Schock und Verwirrung“, als er den Boxer leblos in dessen Haus fand. Paul – der zu Ricky nach Hause gefahren war, um ihn zum Flughafen für einen Flug nach Dubai zu bringen – erzählte der neuen Ausgabe des Magazins ‚Boxing News‘: „Die Lichter waren nicht an, was ich seltsam fand. Ich dachte, er hätte verschlafen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Menschen verschlafen nun mal. Also ging ich hinein – ich habe einen Schlüssel – und rief: ‚Rick, Rick, wach auf!‘ Ich hörte Musik von oben, also ging ich hoch… Ich sah ihn mir an… Ich brauchte etwas Zeit, um das zu verarbeiten.“