Reißverschluss war schuld Rihanna: Babybauch-Enthüllung beim Super Bowl nicht geplant

Für ihre Babybauch-Performance beim Super Bowl sicherte sich Rihanna fünf Emmy-Nominierungen. (tj/spot)

SpotOn News | 22.12.2023, 15:01 Uhr

Im Februar 2023 machte Superstar Rihanna bei einem Super-Bowl-Auftritt mit gut sichtbarem Babybauch ihre erneute Schwangerschaft publik. Nun beteuerte sie, dass dies überhaupt nicht geplant war.

Bei ihrem Auftritt in der Halbzeit-Show des Super Bowls am 13. Februar 2023 lieferte US-Sängerin Rihanna (35) nach einer siebenjährigen Pause erstmals wieder eine spektakuläre Bühnen-Show ab. Nebenbei nutzte sie den Auftritt, um der Welt ohne Worte ihre erneute Schwangerschaft zu verkünden: Unter ihrem bis zum Bauchnabel geöffneten knallroten Overall zeichnete sich gut sichtbar ein Babybauch ab. In einem Interview verriet sie nun, dass sie seinerzeit die Baby-Bombe nur unfreiwillig platzen ließ.

Reißverschluss-Panne vor Super-Bowl-Show

In einem Interview mit "Access Hollywood" berichtete der Superstar, dass die Enthüllung ihres Babybauchs nur aus einer Notwendigkeit heraus geschehen sei. Erst kurz vor der Show zum Finale der American-Football-Profiliga sei klar geworden, dass sich der Reißverschluss ihres Jumpers nicht schließen ließ.

"Niemand wusste, dass ich schwanger war", erinnerte sie sich. "Ich habe meiner Stylistin nur mitgeteilt: 'Stellen Sie sicher, dass das dehnbar ist.' Die Unterwäsche war also dehnbar und [die Jacke] war weit, aber der Reißverschluss hat genau hier aufgehört, und so kam es, wie es kommen musste."

Zweiter Sohn hört auf den Namen Riot Rose

Da ihr Babybauch somit ohnehin gut sichtbar war, gönnte sie ihm auf der Bühne eine demonstrative Streicheleinheit, bevor sie mit ihrer Performance schließlich loslegte. Erst eine Woche nach der Show bestätigte sie in einem Interview, tatsächlich ein weiteres Kind von ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky (35), zu erwarten.

Im August 2023 brachte sie den neuen Nachwuchs auf die Welt. Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich dabei um einen weiteren Sohn, der auf den ungewöhnlichen Namen Riot Rose hören soll.

Super-Papa A$AP Rocky

Im selben "Access Hollywood"-Interview berichtete die Sängerin, wie sehr sich ihre Sicht auf ihren Partner verändert habe, seit sie Eltern geworden ist. "Als Vater liebe ich ihn anders", erklärte sie. "Es ist einfach so, wow. Was für ein Anführer, was für ein großartiger, geduldiger, liebevoller … und meine Kinder sind von ihm besessen. Ich bin nur so etwas wie ein Hintergrund. Ich bin wie ein Statist."