Beauty & Fashion Rihanna: Der Stil ihrer Söhne ist von A$AP Rocky inspiriert

Rihanna - December 2023 - Getty Images - Fenty x Puma Sneaker Launch Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2024, 16:00 Uhr

Rihanna sprach darüber, dass sie ihre Söhne wie ihren Vater kleiden würde.

Die 36-jährige Künstlerin zieht den 23 Monate alten RZA und den sieben Monate alten Riot zusammen mit ihrem Partner A$AP Rocky groß, habe sich aber „schon immer gewünscht“, ein kleines Mädchen zu bekommen.

Bei der Suche nach Outfit-Inspirationen für ihre Söhne habe sie sich deshalb an ihren Partner gewandt. Die Sängerin erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Wenn ich sie anziehe, dann versuche ich immer, sie so wie Rocky anzuziehen. Ich stelle mir dann eigentlich immer vor, ein Mädchen anzuziehen, oder? Ich mache das wie alle Frauen und sage mir: ‚Oh, ich werde ihnen diesen süßen kleinen Outfits anziehen“, aber dann bekommt man Söhne und fragt sich: ‚Was soll ich machen?‘ und ich dachte mir: ‚Weißt du was, ich habe die größte Inspiration – ihren Papa.’“ Unterdessen führt die ‚Umbrella‘-Hitmacherin neben ihrer Musikkarriere die Marke Fenty Beauty an und verriet, dass ihre Kinder sie dazu inspiriert haben, mit ihrer Fenty x Puma-Schuhkollektion auch Designs für Kinder zu entwickeln. „Meine Inspiration für das Design war, ich hatte die Gelegenheit, damit bei Puma zu beginnen, indem ich über den Avantis Kinderschuhe designte, und jetzt machen wir die Creepers. Es macht echt Spaß, es ist süß zu sehen, wie meine Kinder die Sachen tragen, die … ich kreiert und designt habe. Es ist echt unglaublich.“ Die Grammy-prämierte Musikerin hatte bereits während ihrer ersten Schwangerschaft verkündet, dass Mode immer eine Leidenschaft von ihr bleiben würde.